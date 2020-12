Fotballradioen om nervedramaet og konsekvensene ved Start-nedrykk

Fotballradioen er spente foran skjebnekampen mot Vålerenga.

Nå nettopp

Det er en uke igjen til jul, men før klokkene ringer skal Start ut i en livsviktig kamp borte mot Vålerenga tirsdag.

Fotballradioen diskuterer hva resultatet av innspurten betyr for Starts fremtid. Hvilke spillere kan forsvinne? Hva med økonomien?

Vi får også Aalesund-trener Lars Arne Nilsens tanker før deres møte med Mjøndalen.

Er bunnlaget motiverte i en kamp svært lite for dem, men enormt for to andre lag?

I tillegg diskuterer vi det siste i Start før kampen, og snakker om hvem som bør spille skjebnekampen.