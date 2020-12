Dette er grunnen til at Ohi fikk straffesparket av spisskompisen

Ohi Omoijuanfo kom inn og ble tomålsscorer mot Odd. Det sørget Leke James for i det han ga bort straffesparket på overtid.

Ohi Omoijuanfo var sikker da muligheten bød seg fra straffemerket. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Odd – Molde 1-4

SKAGERAK ARENA: Molde sleit lenge mot et Odd-lag som hadde mye å spille for på Skagerak Arena i Skien i kveld. Tidligere Molde-spiller Mushaga Bakenga sørget tidlig for at Molde havnet under, men et slitent hjemmelag, samt fire superbytter av trener Erling Moe, gjorde at MFK til slutt leverte en imponerende snuoperasjon.