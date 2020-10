Premier League direkte: Kan Liverpool vippe rivalen av tronen?

Langt innlegg mot Bowen, men det blir for langt.

Langt innlegg mot Bowen, men det blir for langt.

Petter Myhre snakker på TV 2-sendingen om at West Ham er en av klubbene som kan utfordre topp 6-klubbene.

Petter Myhre snakker på TV 2-sendingen om at West Ham er en av klubbene som kan utfordre topp 6-klubbene.

West Ham ligger lavt og spillerne jobber veldig godt for å holde på ledelsen.

West Ham ligger lavt og spillerne jobber veldig godt for å holde på ledelsen.

Liverpool har frispark i god posisjon. Robertson svinger inn, men den blir litt for lang.

Liverpool har frispark i god posisjon. Robertson svinger inn, men den blir litt for lang.

Mål for West Ham United!

Trent Alexander-Arnold spiller sin 100. ligakamp for Liverpool. Han er den 50. Liverpool-spiller til å gjøre det i Premier League-æraen.

Trent Alexander-Arnold spiller sin 100. ligakamp for Liverpool. Han er den 50. Liverpool-spiller til å gjøre det i Premier League-æraen.

Mohamed Salah har spilt seks ligakamper mot West Ham. På disse kampene har han seks mål og to målgivende.

Mohamed Salah har spilt seks ligakamper mot West Ham. På disse kampene har han seks mål og to målgivende.

West Ham vant begge kampene mot Liverpool i 2015/16-sesongen, men siden det har ikke West Ham vunnet på åtte kamper (seks seirer til Liverpool og to uavgjorte kamper). West Hams 3-0 seier på Anfield i august 2015 er deres eneste borteseier mot Liverpool på 47 ligakamper.

West Ham vant begge kampene mot Liverpool i 2015/16-sesongen, men siden det har ikke West Ham vunnet på åtte kamper (seks seirer til Liverpool og to uavgjorte kamper). West Hams 3-0 seier på Anfield i august 2015 er deres eneste borteseier mot Liverpool på 47 ligakamper.

Nathaniel Phillips er opprinnelig fra Bolton. Han kom til Liverpool i 2016 og var på lån til VfB Stuttgart (tysk nivå to) i 2019-20-sesongen. Faren Jimmy Phillips spilte også for Bolton.

Nathaniel Phillips er opprinnelig fra Bolton. Han kom til Liverpool i 2016 og var på lån til VfB Stuttgart (tysk nivå to) i 2019-20-sesongen. Faren Jimmy Phillips spilte også for Bolton.

Spennende kveld for unge herr Phillips, som debuterer for hjemmelaget i dag.

Spennende kveld for unge herr Phillips, som debuterer for hjemmelaget i dag.

DEL