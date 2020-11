Sergio Ramos scoret sitt 100. Real Madrid-mål - tok sesongens første CL-seier

(Real Madrid - Inter 3–2) Det satt langt inne, men det ble til slutt en drømmekveld for Sergio Ramos (34). Stopperkjempen nådde en smått utrolig milepæl da Real Madrid tok sesongens første Champions League-seier.

I HUNDRE: Sergio Ramos scoret tirsdag sitt 100. klubbmål. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

3. nov. 2020 22:49 Sist oppdatert nå nettopp

Med et vakkert hodestøt etter en presis Toni Kroos-corner steg Real Madrid-kapteinen til værs og stanget inn spanjolenes 2–0-scoring, etter at Karim Benzema tidligere hadde gitt Los Blancos ledelsen.

Ramos’ 100. scoring for Real Madrid.

Les også Jota-trippel da Liverpool ydmyket Atalanta

Sesongens første CL-seier

Men Real Madrid, selv om de på et tidspunkt ledet 2–0, fikk det alt annet enn enkelt i storkampen mot Inter. De svarte både én og to ganger ved Lautaro Martinez og Ivan Perisic, men Zinedine Zidane traff blink med byttene sine, da den ene innbytteren Vinicius Junior fant den andre, landsmann Rodrygo, som ble matchvinner med 3–2.

Dermed tok Real Madrid sesongens første Champions League-seier.

Etter å ha tapt hjemme for Sjakhtar Donetsk og kriget seg til uavgjort mot Borussia Mönchengladbach, var det litt «kniven på strupen»-tilstander for Real Madrid som før tirsdagens kamp lå sist i gruppe B.

Men etter en fartsfylt, morsom og målrik kamp kunne de endelig juble for seier. Og det er nok ingen som jubler mer enn Sergio Ramos.

Les også Erling Braut Haaland med Champions League-rekord etter nytt mål

Ramos i 100

For i sin 659. kamp for Real Madrid, klubben han har spilt for siden 2005, nådde han tresifret antall mål med sitt hodestøt etter drøye 33 minutters spill. Det er smått utrolige tall for en midtstopper - og 34-åringen jublet som besatt for scoringen:

KONGEN AV MADRID: Sergio Ramos, som her jubler sammen med servitør Toni Kroos etter 2–0 og 100 Real Madrid-mål. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

– For en prestasjon av Sergio Ramos. Utvilsomt en av tidenes beste spillere. Vanskelig å finne mange andre bedre i hans posisjon, skriver den engelske spisshelten Gary Lineker på Twitter.

Også Mesut Özil hyllet sin gamle lagkamerat:

Statistikkleverandøren Opta opplyser at 55 av målene har blitt scoret med hodet.

Det ble en thriller på Estadio Alfredo Di Stefano, og Real Madrid fikk en drømmeåpning da Achraf Hakimi - den tidligere Real Madrid-spilleren - serverte sin gamle lagkamerat Karim Benzema til 1–0.

Med en håpløs støttepasning forærte han Benzema kampens første mål. Franskmannen kunne enkelt runde Samir Handanovic og setter inn 1–0-målet. Deretter doblet Ramos ledelsen med sitt vakre hodestøt, men bare et par minutter senere reduserte Lautaro Martinez etter en fantastisk assist av Nicolo Barella.

Ivan Perisic hamret inn 2–2-målet i andre omgang, og Inter presset på for seiersmålet. Martinez var uhyre nærme scoring da han fra 17 meters hold siktet på krysset, men traff stolpen.

Det var en skikkelig stang inn-dag for Liverpool, som herjet med italienske Atalanta:

Vidåpen gruppe

Zinedine Zidane så fra sidelinjen at noe måtte gjøres, og han tok ut relativt usynlige Eden Hazard og Marco Asensio - og satte inn den brasilianske duoen Vinicius Junior og Rodrygo. Det ble helt avgjørende.

Vinicius ble spilt fri og med en nydelig pasning spilte han ballen videre til Rodrygo. Han finstilte siktet og hamret ballen i mål bak en sjanseløs Samir Handanovic - og dermed tok Real Madrid steget opp fra sisteplass i gruppen - til 3. plass.

Seieren var ekstra viktig ettersom Borussia Mönchengladbach gjorde rent bord i en kamp som ble spilt 18.55. På ukrainsk gress herjet Mönchengladbach og ga seg ikke før det sto hele 6–0. Den franske spissen Alassane Pléa scoret tre av målene, og før Inter og Real Madrid møtes igjen 25. november, da i Milano, ser tabellen i gruppe B slik ut:

1. Borussia Mönchengladbach - 3 kamper - 5 poeng

2. Sjakhtar Donetsk - 3 kamper - 4 poeng

3. Real Madrid - 3 kamper - 4 poeng

4. Inter - 3 kamper - 2 poeng

Kampen om avansement i gruppe B er med andre ord fortsatt vidåpen.