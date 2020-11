– Vi må spille kampen og ikke anledningen

Erling Moe er krystallklar foran kampen mot Arsenal. Molde reiser ikke til London som turister.

Erling Moe under tirsdagens treningsøkt på Lubbenes. Laget har brukt uka til å trene på riktig underlag. Bjørn Brunvoll

Av Daniel Nerli Gussiås

Onsdag formiddag satte Molde Fotballklubb kursen mot London og Emirates Staduim. Foran det første av to møter med Arsenal, står MFK og Premier League-klubben med like mange poeng i gruppa. Erling Moe understreker at de ikke ser på møtene med de røde og hvite som en bonus, men heller to muligheter til å ta enda flere poeng.