– En svært vanskelig sak. Styret er ikke helt sikker på hva som er rett

Torsdag forklarte Ivar Koteng hvorfor RBK-styret ikke ønsker en norsk boikott av Qatar-VM. Nå må styret likevel be NFF om å boikotte VM.

RBKs styreleder Ivar Koteng sier at RBK-styret har fått et klart mandat.. Foto: Skjermdump fra det digitale årsmøtet.

10 minutter siden

– Vi er alle enige om at det som skjer i Qatar er forferdelig. Samtidig er dette et vanskelig spørsmål. RBK har åpenhet som en av verdiene sine. Vi tror ikke at å lukke døren vil gjøre ting bedre, men at dialog er bra. I hvert fall bittelitt bedre enn at vi boikotter.

Slik innledet Koteng overfor RBK-årsmøtet torsdag kveld, da møtets mest betente tema ble diskutert.

Det handlet om tre RBK-medlemmers forslag om å be klubbe oppfordre Norges Fotballforbund å boikotte VM i Qatar.

Klart svar fra medlemmene

Før Koteng tok ordet hadde tidligere Kjernen-talsmann Kenneth Kjelsnes redegjort for hvorfor han selv, Jo Erik «Megafonmannen» Øverby og Steinar «RBK-prest» Leirvik fremmet forslaget for årsmøtet.

Underveis i debatten fikk trioen støtte av blant andre tidligere mediesjef i RBK, Nils Heldal, og Kjernen-talsmann Espen Viken.

RBKs styremedlem Karen Espelund tok også ordet. Hun ønsket diskusjonen velkommen, og argumenterte for styrets holdning om dialog og å forholde seg til NFF og norsk utenrikspolitikk i dette spørsmålet. Espelund har lang fartstid fra internasjonal fotball, gjennom en rekke verv, blant annet som styremedlem i UEFA.

Fremmet forslaget om boikott: Tidligere Kjernen-talsmann Kenneth Kjelsnes. Foto: Skjermdump fra årsmøtet

Da årsmøtet stemte over spørsmålet, ble det imidlertid et overveldende flertall for forslaget om boikott.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette er veldig gledelig. Og jeg er veldig glad for at Rosenborg havnet på rett side i denne saken, sa Kjelsnes til Adresseavisen etter at avgjørelsen var tatt.

Koteng: - Vi har et klart mandat

– Årsmøtet var uenig med styrets argumentasjon, og gikk for det innkomne forslaget. Dette er en svært vanskelig sak. Det er ikke sånn at styret er helt sikker på hva som er rett. Men nå har vi fått med oss et klart mandat ut av årsmøtet, sier styreleder Ivar Koteng.

– Hvordan blir det å jobbe for en boikott dere ikke er helt enig i?

– Mandatet vårt er greit, det er ikke sånn at vi skal jobbe så voldsomt for det. Vi skal stemme for et eventuelt forslag i år, eller vi skal legge frem et forslag neste år, sier han.

Tviler på effekten

Dermed blir det heller ikke snakk om å bruke mye krefter på å påvirke for forslaget om VM-boikott heller.

– Nei, vi forholder oss til det vedtaket, som er helt tydelig på hvordan vi skal arbeide, sier han.

– Men skulle vi ha en sånn kraft, noe jeg tviler på, at vi kan få med oss Bayern München eller nasjoner som virkelig veier tungt i dette, da skal vi jo jobbe for det. Hvis man mot min spådom hadde greid å få til noe stort, hadde dette vært helt supert, følger Koteng opp.

Og gjentar at RBK-styret ikke synes saken om VM-boikott er enkel. Koteng er ikke overrasket over medlemmenes holdning. 202 stemte for boikott. 46 stemte mot.

– Nei, det var ikke overraskende at det ble så klart. Dette er litt i vinden akkurat nå. Og så skjønte jeg på en tidligere avstemming at det ville bli flertall for det, sier han.