Denne spilleren har signert for AaFK

Simen Rafn trente og spilte internkamp i AaFK i forrige uke. Nå er det tatt en avgjørelse rundt fremtiden hans.

Simen Rafn blir AaFK-spiller. Foto: Kristian Stenerud

17. mars 2021 08:58 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag i forrige uke var den tidligere Lillestrøm-spilleren Simen Rafn på plass til sin første trening på Color Line stadion. Oppholdet ble avsluttet med en internkamp fredag, der han spilte både høyre – og venstreback. Lars Arne Nilsen la ikke skjul på at han kunne tenke seg å hente 29-åringen til klubben.

– Vi hadde ikke hentet han om vi ikke var interessert i å signere Simen. Men om det blir rett for han og rett for oss, det skal vi finne ut av. Det er derfor han har vært på besøk her. Han kjenner litt av gutta og har gjort et veldig godt inntrykk. Fotballmessig visste vi hva vi fikk, men det er alltid kjekt å møte typen og kjenne om han virkelig har lyst til å være med på dette prosjektet, sa AaFK-treneren.