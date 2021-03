Åsane-suksess på banen ga millionoverskudd

Klubben landet mer enn én million kroner i pluss i koronaåret 2020.

Åsane spilte kvalik til Eliteserien i fjor, i et år der målet var å holde seg i 1. divisjon. Foto: Bård Bøe (arkiv)

14 minutter siden

Tidligere denne uken offentliggjorde Brann sine nøkkeltall for koronaåret 2020. Nå står lillebror Åsane for tur. 1.-divisjonsklubben leverte et overskudd på 1,1 millioner kroner i fjor.

Klubben hadde budsjettert med å ende i balanse.