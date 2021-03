Zlatan gjør Sverige-comeback: - Gud er tilbake

Zlatan Ibrahimović (39) er tatt ut i Sveriges landslagstropp for første gang på nesten fem år.

TILBAKE: Zlatan Ibrahimovic sikter seg inn på å delta for Sverige i sommerens EM i fotball. Han var sist i denne gule og blå trøya i 2016 i Frankrike. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

16. mars 2021 13:08 Sist oppdatert 18 minutter siden

– Gud er tilbake, skriver Zlatan selv på sin Instagram med bilde av seg selv i Sverige-trøya.

Den svenske superstjernen, som for tiden spiller i italienske Serie A for AC Milan, ga seg med 116 landskamper og 62 mål for snart fem år siden under EM-2016 i Frankrike.

Det var under Erik Hamrén. Han har ikke spilt under nåværende landslagssjef Janne Andersson.

– Først og fremst så er det en veldig god fotballspiller, den beste vi har hatt i Sverige. Det er selvsagt veldig moro at han vil komme tilbake. Utenom det han kan bidra med på banen, så har han jo en utrolig erfaring som han kan ta med seg videre til andre spillere på laget, sier Andersson på det Svenske Fotballforbundets pressekonferanse.

Fakta Dette er fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic: * Alder: 39 år (født 3. oktober 1981) * Posisjon: Angrepsspiller * Klubb: Milan * Tidligere klubber: Balkan, Malmö BI, Flagg, Malmö FF, Ajax, Juventus, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United. * A-landskamper/-mål: 116/62 * Debut for landslaget: 31. januar 2001 (0-0 mot Færøyene) * Aktuell: Tirsdag ble det bekreftet at han gjør comeback på landslaget etter fem år. (©NTB) Vis mer

I november begynte Zlatan å hinte om et mulig comeback. Han har hatt møter med landslagsledelsen i Milano.

– Vi har siden den gangen reist ned igjen og møtt ham. Han er klar for et uttak, og den beslutningen tok jeg i går (mandag).

Andersson sier han beholder Andreas Granqvist som kaptein, selv om han ikke sannsynligvis spiller kamper i kommende samling.

Nå er Zlatan med i troppen som skal møte Georgia, Kosovo og Estland i de kommende VM-kvalifiseringskampene, som begynner neste uke.

39-åringen sliter med en liten skade og måtte stå over den åttedelsfinalen i Europa League mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United sist torsdag, og helgens seriekamp mot Napoli. Når han igjen spiller for Sverige i løpet av denne våren, blir han den eldste spilleren som noen gang har spilt landskamp der.

Sverige skal spille EM i sommer i gruppe med Spania, Polen og Slovakia.

– Et EM i sommer er høyaktuelt forutsatt at han er frisk, fortalte landslagssjefen.