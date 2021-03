Stor avtale mellom TIL og ni lokale klubber: Betaler Kroken nesten 500.000 kroner for Fiabema

Kroken går fra 11.000 kroner til bortimot en halv million kroner for Bryan Fiabema som følger av en ny avtale mellom TIL og ni Tromsø-klubber. Avtalen vil gi disse klubbene 7,5 prosent av videresalg fra TIL.

GLEDELIG: Her står TILs akademisjef Morten Giæver, Krokelvdalens styreleder Monika Brække og TILs hovedtrener Gaute Helstrup etter å ha blitt enige om en ny og viktig avtale. Foto: Rune Robertsen

I mange måneder har TIL jobbet med å få til en avtale med en rekke lokale klubber. iTromsø omtalte i november at et samarbeid var på trappene. Nå er TIL i mål med en samarbeidsavtale som skal berede grunnen for å skape fremtidige toppspillere fra byen. Og samtidig sørge for at de lokale klubbene styrkes.

En av disse klubbene er Gaute Helstrups Krokelvdalen. Dagens hovedtrener i TIL vokste opp i bydelen på 1980-tallet, og var sentral på Krokens aldersbestemte lag gjennom barne- og ungdomstiden.