Avviser millionryktene: Så mye bruker Molde på Sigurdarson

– Verken overgangssummen eller lønna det snakkes om er i nærheten av virkeligheten, sier direktøren.

Administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde Fotball. Foto: Bjørn Brunvoll

Nå nettopp

Det sirkulerer ulike påstander om hva Molde Fotballklubb måtte ut med for å sikre seg Björn Bergmann Sigurdarson. Romerikes Blad har flere ganger hevdet at Sigurdarson får minst fem millioner kroner i årslønn i Molde, altså mer enn ti millioner på de to årene kontrakten varer. Dette avvises blankt av direktør Ole Erik Stavrum.

- Jeg har registrert hva som verserer i aviser og på nett, men kan avkrefte at Björn får noe i nærheten av disse summene i lønn. Det stemmer ikke. Det er ingen i Molde som har slik lønn, heller ikke Björn. Jeg kan slå fast at dette er langt unna sannheten, sier Stavrum til Rbnett.