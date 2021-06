Tirsdag spiller Manchester United-stjernen sin 69. kamp for sesongen. Nå roper spillerforening varsku.

Det stilles ekstreme krav til fotballens superstjerner. Bruno Fernandes er intet unntak. Nå etterlyser Fifpro et «mer fornuftig og rettferdig kampprogram».

Bruno Fernandes har spilt 5304 minutter med fotball denne sesongen før Portugals EM-åpning tirsdag. Foto: Johanna Lundberg, Bildbyrån

Kort om saken:

Ti spillere i EM hadde spilt over 5000 minutter med fotball denne sesongen før mesterskapet startet (se liste i saken).

Høy belastning over tid gjør spillere ekstra skadeutsatte.

I tiden fremover vil Den internasjonale spillerforeningen kjempe for et «mer fornuftig og rettferdig kampprogram» for spillerne.

– Spillernes ve og vel er blitt ignorert i lang tid. Å dytte flere og flere kamper inn i et allerede tettpakket kampprogram kommer bare til å føre til større helseproblemer for spillere. La oss håpe at de som sitter med makten, legger merke til det på et tidspunkt.

Det tvitret tidligere Chelsea-keeper Asmir Begovic kort tid etter at Christian Eriksen segnet om under EM-kampen mellom Danmark og Finland. Det er foreløpig uvisst hva som forårsaket at den danske stjernespilleren fikk hjertestans. 29 år gamle Eriksen er fremdeles innlagt ved Rigshospitalet i København. Tilstanden hans er stabil.

Det som er klart, er at det stilles ekstreme krav til fotballspillere på øverste nivå i Europa. Manchester United-stjernen Bruno Fernandes var på banen 66 ganger for klubb- og landslag mellom 5. september 2020 og 26. mai 2021. Ingen spilte flere kamper i samme periode.

Koronapandemien har ført til at kampene kommer enda tettere enn tidligere. Allerede før åpningskampen i EM mellom Italia og Tyrkia fredag hadde ti av spillerne som er tatt ut til mesterskapet spilt over 5000 minutter med fotball denne sesongen (se liste i faktaboks).

Hva innebærer det av risiko for skader?

Fakta Disse spillerne har spilt over 5000 minutter før EM 1. Rúben Dias (5518 minutter) 2. Dominik Livakovic (5446 minutter) 3. Frenkie de Jong (5444 minutter) 4. Hugo Lloris (5370 minutter) 5. Kasper Schmeichel (5355 minutter) 6. Bruno Fernandes (5304 minutter) 7. Andrew Robertson (5262 minutter) 8. Gianluigi Donnarumma (5250 minutter) 9. Youri Tielemans (5226 minutter) 10. Harry Maguire (5134 minutter) Kilde: Transfermarkt. Vis mer

– Handler om å bygge opp en toleranse

– Det er selvfølgelig en veldig belastning på dem, både mentalt og fysisk. Det de gjør, er en prestasjon, mener Magnus Myntevik.

Han er lege og har vært tilknyttet Branns A-lag siden 2015. Han er også en del av det medisinske apparatet rundt A-landslaget.

– Dette er spillere som er vant til å spille så mange minutter og er trent for det, så i utgangspunktet tror jeg ikke det utgjør et stort problem.

– Når det gjelder skadeforebygging, så handler det om å bygge opp en toleranse for det en gjør. Det har gjerne de beste spillerne, som brukes mye av klubbene de spiller for. Dermed har de bygget opp en god utholdenhet og er vant til å spille, forklarer Myntevik.

Et tett kampprogram øker særlig risikoen for én type skader.

– Det er alltid risiko for belastningsskader når en er så mye på banen. Risikoen for tretthetsbrudd og rifter i muskulaturen øker.

– De er avhengige av at de er gode på restitusjon. De må hvile godt, spise godt og sove godt. Jo større belastning, desto viktigere er det.

Magnus Myntevik er lege i Brann og en del av landslagets medisinske apparat. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

– Spilleren må stå i sentrum

Belastningen på spillerne handler ikke kun om tiden de er på banen. Årets EM spilles i 11 ulike land. Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan det fører til at enkelte lag må belage seg på å reise svært langt i løpet av mesterskapet. Robert Lewandowskis Polen må reise aller lengst i gruppespillet – totalt 7158 kilometer.

Erlend Hanstveit er konstituert forbundsleder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso). Han forteller at ekstrem belastning på spillere ikke er et utbredt problem i norsk fotball, men for våre største stjerner i utlandet er denne tematikken høyst reell.

– Vi opplever at klubbene er gode på å ta hensyn til alt som skjer i regi av klubb, og at landslagene er gode på å ta hensyn til alt som skjer i regi av dem. Så er samkjøringen mellom de to aktørene utrolig viktig, slik at det er spilleren, som er den som skal ut på banen og reise på de flyreisene, som blir satt i sentrum.

Han påpeker at det primært er når en spiller ikke bare spiller seriekamper, men også europacupkamper og for et landslag at den totale belastningen blir stor. For de spillerne som spiller på alle arenaer, er dette krevende over tid. Selv om det ikke er et utbredt problem i norsk fotball, finnes det også tilfeller her til lands.

– Vi ser at spillere som spiller for søramerikanske landslag kan tilbakelegge et vanvittig antall kilometer på fly, sier Hanstveit.

Fifa, her ved president Gianni Infantino, skal vurdere om VM skal arrangeres hvert andre år. Foto: Simon Hastegård, Bildbyrån

Vil ha et «mer rettferdig og fornuftig kampprogram»

Fifpro er den internasjonale spillerforeningen for fotballspillere.

Dagen etter åpningskampen i EM publiserte foreningen et åpent brev til sine medlemmer. Den store belastningen spillerne har vært gjennom, er ett av temaene i brevet. «Vi er klare over at det stilles voldsomme krav til dere, både fysisk og mentalt», skriver Fifpro.

«De siste fire årene har mannlige og kvinnelige fotballspillere over hele verden fortalt oss at kampprogrammet ikke tar innover seg deres behov. Det gjør at dere blir fysisk og mentalt utslitt.»

Foreningen lover derfor at den i løpet av de kommende månedene vil forhandle med Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og «andre relevante aktører». Ett av målene vil være et «mer rettferdig og fornuftig kampprogram».

De kommer til å møte motstand fra aktører med andre interesser. På Fifa-kongressen i mai ble det klart at Fifa skal vurdere om VM skal arrangeres hvert andre år. I dag arrangeres VM hvert fjerde år.

Portugal EM-åpner mot Ungarn tirsdag kl. 18.