Bale hylles etter oppvisning: – Verdensklasse

(Tyrkia – Wales 0–2) Gareth Bale bommet på straffe, men leverte likevel fotball-show sammen med lagkamerat Aaron Ramsey. Nå er Tyrkia i alvorlig trøbbel.

16. juni 2021 19:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er veldig glad for seieren. Vi kjempet hardt og jobbet livet av oss. Ja, jeg bommet på straffen, men jeg føler at jeg viste karakter med å fortsette på samme vis. Det andre målet på tampen var prikken over i’en, sier Bale etter kampen.

Wales har to store verdensstjerner i Gareth Bale og Aaron Ramsey, og gjennom hele første omgang terroriserte de det tyrkiske forsvaret.

Bale var servitør av ypperste klasse, og gang på gang fant han Ramsey fra sin dypere playmakerrolle. Men Juventus-spilleren slet lenge med siktet. Én bom, to bom – men på det tredje skal det skje.

– Slående vakkert, skriver den tidligere engelske landslagsspilleren Gary Lineker om den millimeterpresise stikkeren fra Bale som åpnet tyrkernes forsvar like før pause.

Pasningen sendte lagkameraten alene med keeper og denne gangen var Ramsey sikker. Han tok med seg ballen med brystkassen, før han prikket ballen i hjørnet.

– Pasningsspillet til Bale viser at han fremdeles er en fantastisk talentfull fotballspiller av verdensklasse. Strålende, fortsetter rosen fra Lineker.

Ramsey har vært involvert i halvparten av de 12 scoringene Wales har scoret i EM-sammenheng gjennom historien, med to mål og fire målgivende pasninger.

– Han har vært kampens store spiller, mener Carl-Erik Torp hos NRK.

Etter pause fikk Bale sjansen til å selv komme på scoringslisten. Real Madrid-stjernen ble felt innenfor 16-meteren og stilte seg selv opp for å ta straffesparket. Men Bale blåste ballen høyt over.

– Det var en dårlig straffe. For en sjanse det var for Wales. Hvor utslagsgivende blir bommen? spør Robbie Savage, som har 39 landskamper for Wales.

Ikke siden EM 2000 har noen bommet fullstendig på mål - altså utenfor stengene - fra straffemerket, sett bort ifra i straffesparkkonkurranser.

Tyrkia var ikke ufarlige, og spesielt Burak Yilmaz kommer til å sove dårlig i natt. Storscoreren kastet seg frem og banket til fra kloss hold, men også hans avslutning endte høyt over mål.

På tampen av kampen fikk Merih Demiral headet kraftfullt mot mål, men Danny Ward reddet mesterlig. Deretter kokte det fullstendig over for spillerne. Det oppsto heftig knuffing i Wales’ felt og rullegardinen gikk ned for flere. Hendelsen endte med tre gule kort.

Det lykkes imidlertid ikke for Tyrkia, og for å svare på Savages spørsmål: Straffebommen til Bale ble ikke utslagsgivende. Og helt på tampen av overtiden puttet Connor Roberts dagens andre for Wales, servert av - Bale selvfølgelig.

Han skapte fem store målsjanser i løpet av kampen - det høyeste antallet av noen spiller i EM siden 1980.

Det ser bekmørkt ut for Tyrkia, men alt håp er ikke ute. Tyrkerne må håpe at de beste gruppetreerne kan gå videre med tre poeng, sett at de selv klarer å slå Sveits i den siste gruppespillskampen. 3–0-tapet mot Italia i den første kampen gjør imidlertid at heller ikke målforskjellen til Şenol Güneş’ menn ser pen ut.