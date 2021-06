Branns keeperkjempe fikk sjansen: – Enormt potensial

SARPSBORG (VG) Han flyttet til Manchester Citys akademi som 16-åring. 12 år senere håper Eirik Holmen Johansen endelig å etablere seg som Brann-målvakt. I Sarpsborg reddet den 201 centimeter høye keeperkjempen ett poeng.

HOLDT BURET RENT: Brann-keeper Eirik Holmen Johansen i Sarpsborg. Foto: Christoffer Andersen

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er et enormt potensial i den karen, sier trener Kåre Ingebrigtsen etter 0–0 i gamle Østfold – Branns første bortepoeng i år.

Sammen med keeperbror Tobias – som senere fikk eliteseriekamper for Kongsvinger – dro han til Manchester City i 2009. Det startet en rundreise som har brakt han til Scunthorpe, New York City, Sandefjord og Kristiansund.

Denne sesongen har 28-åringen startet på benken med Branns gamle landslagskeeper Håkon Opdal (39) ute på banen.

Les også Brann nær seier i Bohinen-debuten: – På bortebane skal vi være kjedelige

– Jeg er åpen for å ta den kampen som er der. Jeg spilt noen kamper i Kristiansund i fjor og viste at jeg kan. Jeg har tenkt å fortsette å vise det i Brann også, sier Eirik Holmen Johansen opprinnelig fra Teie i Færder kommune.

– Dette er opp til ham selv. Det er bare å holde nullen. Så skal jeg ordne det, svarer Ingebrigtsen.

Han antyder at Holmen Johansen får en ny sjanse hjemme mot Odd søndag klokken 18.00. Opdals akillesskade vil ta litt tid.

På Sarpsborg stadion vant Holmen Johansen kampens viktigste duell. Ole Jørgen Halvorsen slapp løs fra Brann-forsvaret. Men klarte ikke å plassere ballen forbi da Eirik Holmen Johansen foldet ut sine 201 cm.

– Når det kommer en sjanse så får vi nesten ta den når vi står som bakerste mann der, beskriver keeperen med 34 U-landskamper for Norge fra 2007 til 2012. For tre år siden ble han hentet inn i Lars Lagerbäcks A-landslagstropp uten å få spille.

– Det var en klasseredning. Han er offensiv i spillestilen. Han var jo ute på noen turer også. Men det må vi sette på kontoen for at han ikke har spilt fotball på et år, tror Kåre Ingebrigtsen.