Uniteds borterekke røk: – Vi hadde ikke gløden

(Leicester-Manchester United 3–1) De har ikke tapt på bortebane i hjemlige turneringer på 29 kamper. Men i FA-cupens kvartfinale tok superrekken slutt. Nok en tittelmulighet er borte vekk for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

21. mars 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi hadde ikke gløden i kveld, sier Solskjær til BBC etter kampen.

Nordmannen har tapt fire av fire semifinaler med United. I kveld gikk han glipp av en femte mulighet for å spille en stor finale.

– Leicester var så mye bedre enn Manchester United fra start til slutt, sier BBCs Alan Shearer. Et tydelig slitent United klarte på ingen måte å følge opp seieren mot Milan i Italia for tre dager siden.

– Sjansen for å vinne synker sinnsykt mye når du går fra en bortekamp i Europa på torsdag til en bortekamp i England søndag, sier tidligere United-stopper Henning Berg til Viasat.

– Vi hadde bare ikke nok mot et godt lag, beskriver Ole Gunnar Solskjær og mener at han ikke kunne gjort noe annerledes.

For første gang siden tapet for Liverpool på Anfield for 14 måneder siden røk Manchester United på en engelsk bortebane. Solskjær & co. har nå bare en realistisk mulighet for en tittel denne sesongen. Moldes overmenn – Granada – venter i kvartfinalen av Europa League.

Manchester United gikk også glipp av en drømmetrekning: Southampton blir Leicesters motstander i semifinalen. Manchester City og Chelsea møtes i den andre semifinalen. Begge kampene spilles på Wembley i London den 17. og 18. april.

– Vi har Europa League og Premier League å konsentrere oss. Ja, vi skulle gjerne spilt på Wembley, men nå blir fokuset på de kampene vi skal spille, sier Ole Gunnar Solskjær.

Leicester er klar for sin første semifinale siden 1982 og Brendan Rodgers fikk seg en etterlengtet seier mot klubben han har de dårligste resultatene mot som manager.

– Vi viste mot ved virkelig å spille fotball mot et av Europas beste lag. Jeg er så fornøyd med spillerne. De viste at vi virkelig fortjente denne seieren, sier Rodgers.

Et United med Bruno Fernandes på benken – og uten en skadet Marcus Rashford – gikk forsiktig ut. Men etter 25 minutter forsvant forsiktigheten temmelig ufrivillig.

TIL SEMIFINALEN: Youri Tielemans og Leicester.

Harry Maguire skulle spille seg ut fra eget mål, men pasningen til Freds venstrefot var ikke av det helt gode slaget. Brassen hadde ikke hatt noen god start på kampen, og pasningen bakover mot keeper Dean Henderson var enda verre.

En ren tabbe.

Tomålsscorer Kelechi Iheanacho fikk en enkel jobb med å gi Leicester ledelsen.

– Jeg klarer ikke å uttrykke denne følelsen, sier en lykkelig Iheanacho etter å ha kommet seg til sin første semifinale.

Jan Åge Fjørtoft i Viasats studio ga ikke Maguire mer enn 10 prosent av ansvaret for United-fadesen. Fred fikk resten.

– Dette er ikke på et nivå United skal være, mente Fjørtoft.

– Maguire skal aldri i verden spille den ballen, sier Henning Berg.

BLYTUNG KVELD: Fred (i midten) gjorde en tabbe. Det hjal ikke Bruno Fernandes (til venstre) og Edinson Cavani kom inn. Manchester United er ute av FA-cupen.

Ole Gunnar Solskjær fikk fart på tyggegummien ute på sidelinjen. Manageren likte seg ikke på King Power Stadium. Det var heller ikke bra at Paul Pogba ble liggende etter en stempling fra landsmannen Wesley Fofana.

Men Pogba reiste seg.

Tre minutter senere vendte han fint ute på venstrekanten. Donny van de Beek hoppet over Pogba-pasningen. Bak ryggen på nederlenderen dukket Mason Greenwood opp. Skuddet satt i hjørnet.

– En stillingskrig der 1–1 er logisk, mente Viasats ekspert Lars Tjærnås ved pause.

SPIKEREN: Kelechi Iheanacho setter spikeren i United-kisten med sin andre scoring. Scott McTominay og keeper Dean Henderson kan lite gjøre.

Men Youri Tielemans brukte ikke mange minuttene på å bringe ny ubalanse i Solskjærs regnskap.

Manchester United rygget og rygget da 23-åringen spilte vegg med scoringskollega Iheanacho og stormet frem. Hverken Victor Lindelöf eller noen andre i rød drakt støtet på belgieren. Dermed dundret Tielemans inn 2–1 med høyre fot. Glimrende gjort.

– Beklager å si det. Der manglet bare håndvesken, sier Jan Åge Fjørtoft om Lindelöfs forsvarsevne i situasjonen.

– Jeg synes vi gjorde en brilliant kamp mot en tøff motstander, sier Tielemans.

Jamie Vardy dro seg forbi sin gamle lagkameraet Maguire noen minutter senere. Skuddet gikk like utenfor.

Da hadde Solskjær fått nok. Han gjorde et fire spillers bytte 26 minutter før slutt: Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Luke Shaw og Scott McTominay kom inn for Paul Pogba, Donny van de Beek, Alex Telles og Nemanja Matic.

Manchester United kom umiddelbart høyere i banen og startet med å utfordre Leicester-forsvaret med Johnny Evans som midtpunkt. Nordiren vant tre ligagull med Alex Fergusons United før han forsvant til West Bromwich i 2015.

33-åringen viste han at han fortsatt har masse kvalitet, men fikk et gult kort etter en mislykket takling på Bruno Fernandes. Men det spilte ingen rolle.

For det var Leicester som scoret mål.

McTominay misset helt på markeringen av Kelechi Iheanacho på bakre stolpe. Marc Albrightons frispark gikk i høy bue før den fant nigerianerens pannebrask: 3–1.