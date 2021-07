Jalkerud herjet da Arna-Bjørnar tok sesongens første seier

– Det er helt rått. Det verste er at hun kunne hatt flere, sier treneren.

Her jubler Mia Jalkerud og lagkameratene for det første målet. Foto: Hedvig Idås

Om en ikke visste bedre, hadde det vært vanskelig å tro dette var Arna-Bjørnars første seier for sesongen. For lørdag kjørte de fullstendig over Avaldsnes på hjemmebane.

I hovedrollen var Mia Jalkerud. I løpet av første omgang scoret den svenske angriperen tre mål.

– Det er helt rått. Det verste er at hun kunne hatt flere og. Hun er smart i bevegelsene, og ikke bare scorer hun mål. Hun gjør en fantastisk jobb for laget defensivt, sier trener Øyvind Nordtveit.

Fakta Arna-Bjørnar – Avaldsnes 3–0 (3–0) Toppserien, 7. serierunde, Arna Idrettspark Tilskuere: Gult kort: Andrea Norheim (24.), Olaug Tvedten (31.) Mål: 1–0 Mia Jalkerud (19.), 2–0 Mia Jalkerud (34.), 3–0 Mia Jalkerud (42.) Arna-Bjørnar (4–4–2): Moa Jahmekya Edrud – Tanja Isabel Myrseth, Emelie Lövgren, Tora Ose, Marte Hjelmhaug, – Marte Haugland, Thea Bjelde – Madeline Veivåg, Linnea Solvoll Laupstad (Milena Kokosz, 88.) – Mia Jalkerud (Miljana Ivanovic, 75.), Meryll Abrahamsen (Ingrid Lovise Jåstad, 69.) Vis mer

Frem til hun ble byttet ut i 73. minutt, plagde Jalkerud Alvdalsnes-spillerne omtrent hele tiden. Mål nummer tre var nok det flotteste hun gjorde.

– Det var et innlegg fra Tanja (Myrseth, red.anm.) fra høyre. Det krever utrolig god timing, både fra meg og den som legger inn. Jeg tenkte bare: «Faen eller. Jeg prøver bare å nå den, så kanskje treffer jeg mål.» Jeg scorer ikke så mye på hodet, så det var kult, sier Jalkerud til BT etter kampen.

Mia Jalkerud scoret tre mål på én omgang da Arna-Bjørnar tok årets første seier. Foto: Hedvig Idås

Klatret på tabellen

Før kampen var Arna-Bjørnar sist på tabellen, med Avaldsnes like over. Ett fattig poeng på seks kamper var fasit før kampstart lørdag.

Nordtveit mener laget ikke har vært så dårlig som tabellen tilsier.

– I dag fikk vi uttelling på sjansene, det ga oss energi. Vi så litt av det samme mot Sandviken. Vi har spilt bra før også, men i dag føler jeg målet ga oss noe ekstra.

Bunnrival Stabæk avga poeng da de fikk juling mot Lillestrøm lørdag. Det betyr at Arna-Bjørnar er oppe på 8. plass og for første gang denne sesongen over nedrykkssonen.

– Sånn som vi presterte i dag, og som pilen vår peker, så er jeg veldig optimistisk på at vi skal unngå å ende helt nederst, sier Nordtveit.

Dette var tre etterlengtede poeng for Øyvind Nordtvedt og spillerne. – Det føles så godt som det kan føles i fotball. Foto: Hedvig Idås

Ekte hat-trick

Arna-Bjørnar startet oppgjøret klart best. Allerede etter fem minutter hadde Meryll Abrahamsen en stor mulighet da motstanderens keeper mistet et innlegg.

Derfra handlet det meste om hjemmelaget. Avaldsnes hang rett og slett ikke med på tempoet, og to ganger i løpet av første omgang måtte gjestene pådra seg gult kort for å stoppe Arna-Bjørnars angripere på vei gjennom.

Første scoring kom rett før 20 minutter var spilt. Jalkerud fikk ballen fra Tanja Myrseth etter et innlegg, og satte ballen i mål fra kloss hold.

Tanja Myrseth spilte en god kamp, med to målgivende pasninger. Foto: Hedvig Idås

Etter halvtimen var Jalkerud nær sitt andre da hun fikk avslutte upresset fra ti meter, men skuddet gikk rett på keeper. Bare minutter senere fanget hun opp en svak tversoverpasning. Denne gangen var hun iskald og plasserte ballen enkelt i mål.

Omgangen holdt så på å ebbe ut med 2–0 til pause, men Jalkerud var på ingen måte ferdig. Etter 42 minutter la Myrseth inn et flott innlegg, og Jalkerud vartet opp med en vel så vakker heading. 3–0 og ekte hat-trick.

Roligere etter pause

Arna-Bjørnar fortsatte å være det beste laget etter pause, men dominansen var ikke like stor. Etter 50 minutter fikk Avaldsnes noe som liknet en sjanse for første gang.

Flere ganger var Avaldsnes frempå, men det så aldri ut som gjestene noen gang skulle klare å snu kampen. I løpet av andre omgang var Jalkerud næreå score både sitt fjerde og femte før hun ble tatt av 17 minutter før slutt.