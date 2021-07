– Kreftsykdommen reddet meg fra alkoholen

Han vant kampen mot alkoholen. Han slo kreftsykdommen to ganger. Nå jakter Francesco Acerbi (33) sin største triumf på fotballbanen.

Han hadde arvet Alessandro Nestas trøye nummer 13 i favorittklubben AC Milan.

Men Francesco Acerbi var utrøstelig. Han hadde mistet pappa Roberto noen uker tidligere, og midtstopperen med den presise venstrefoten ga fullstendig blaffen i fotballkarrieren.

Han drakk alkohol til alle døgnets tider og var i ferd med å gå til grunne.

Da kom redningen: kreftdiagnosen.

– Jeg drakk alt jeg kom over og jeg vurderte seriøst å slutte med fotball. Kreften reddet livet mitt. Jeg takker Gud for at det skjedde.

Fakta Francesco Acerbi Født: 10. februar 1988 Klubb: Lazio Posisjon: Midtstopper A-landskamper Italia: 17 (1 mål) Meritter: Cupmester Lazio 2019 Vis mer

Klar for EM-kvartfinale

Italias EM-lag er ett av dem som har imponert mest de siste ukene.

De har vunnet alle sine fire første kamper og er klare for EM-kvartfinale mot Belgia i München fredag kveld.

Det har aldri vært gitt at Francesco Acerbi skulle være en del av dette laget, snarere tvert imot.

Men da Acerbi fikk kontroll på sine «indre demoner», fikk han også kontroll på sitt fotballtalent i godt voksen alder.

I EM har han også fått en ny sjanse, ettersom kaptein og midtstopperklippe Giorgio Chiellini måtte ut med skade tidlig i kamp to i gruppespillet.

Inn på laget kom 33-åringen Francesco Acerbi, og han har på sine tre kamper spilt som italienske forsvarsspillere har for vane: meget solid, ikke noe jåleri.

Men det er mot alle odds at Acerbi er på plass i München. For det holdt på å gå fryktelig galt for fotballspilleren som vokste opp med å heie på AC Milan, den italienske giganten som holdt hus noen få mil fra Vizzolo Predabissi.

Fakta Neste EM-kamper Fredag, kvartfinaler: Kl. 18.00: Spania-Sveits (NRK1) Kl. 21.00: Belgia-Italia (TV 2) Vis mer

Ble utfordret av pappa Roberto

Han hadde en liten drøm om å spille for Milan selv, men det var kanskje pappa Roberto som hadde det sterkeste ønsket.

Pappa pushet guttungen gjennom hele oppveksten, fikk han til å strekke seg etter den neste steget, utfordret sønnen i hverdagen og fotballivet.

Men Roberto Acerbi hadde et svakt hjerte og skjør helse. Sønnen hadde tatt de stegene som han som pappa ønsket, men rett etter å ha signert for Milan i 2012 døde Roberto brått.

Det knuste 24 år gamle Fransesco. Han hadde ikke lenger pappaen som utfordret ham. Hvor skulle han få utfordringen fra nå?

Svaret ble alkohol og uteliv. Fotballspilleren var mer på nattklubb enn på San Siro.

Acerbi var ikke lenge i Milan. Sommeren 2013 signerte han for den nyopprykkede klubben Sassuolo.

Under en rutinekontroll oppdaget klubbens medisinske apparat en svulst i testiklene.

Francesco Acerbi i duell med Østerrikes Marko Arnautovic på Wembley sist lørdag. Foto: Laurence Griffiths, AP

Fikk tilbakeslag på kreftsykdommen

Acerbi hadde kreft, uten at det preget ham veldig. Han ble operert og var tilbake på banen noen uker senere.

Han spilte kamper mens det var lyst, gikk på nattklubb når det var mørkt.

Så kom enda en nedtur.

Rett før jul i 2013 testet midtstopperen positivt i en dopingtest.

Prøvene viste at midtstopperen hadde unormale verdier av hormonet hCG i blodet, men Acerbi nektet for å ha dopet seg.

Hormonet kan også produseres dersom en har mange kreftceller i kroppen. Undersøkelser viste at Acerbi hadde fått et tilbakeslag og dopingutestengelsen ble opphevet etter et par uker.

Den italienske toppspilleren måtte gjøre seg klar for runde to i kampen mot testikkelkreft.

Fra 7. januar 2014 til 14. mars 2014 var han gjennom fire runder med kjemoterapi.

Da ble Acerbi endelig friskmeldt.

Men det må sies at fotballspilleren hadde helt spesielle vaner til å være kreftpasient. Acerbi har selv fortalt til italienske medier om sine rutiner.

Det startet med kjempeterapi på morgenen, mens han så på TV-serien House. På ettermiddagen hvilte han. Da det ble mørkt dro han på nattklubb.

Det er vel strengt tatt ikke å anbefale for noen.

– Noen ganger spiste jeg ikke i det hele tatt. Og det var perioder der jeg ikke sov.

Våknet av vond drøm

En dag våknet han opp etter en vond drøm. Acerbi kaldsvettet og lurte på hva han gjorde med livet sitt.

– Plutselig begynte jeg å tenke på alle problemene jeg hadde gitt mine foreldre. Alle de misbrukte mulighetene og nettene på nattklubb. Den morgenen var jeg redd for min egen skygge. Jeg gikk rett til en terapeut, som hjalp meg veldig.

I ettertid har Acerbi fortalt at kreftsykdommen reddet livet.

– Det gjorde meg til en bedre person. Jeg klarte å luke bort dårlig samvittighet og anger. Jeg ble veldig opptatt av mine omgivelser. Jeg klarte å eliminere bort det som likevel ikke var viktig i livet, mest negative ting, men også alle illusjoner. Jeg sluttet å drømme stort, jeg begynte å konsentrerer meg om de små målene.

Et nytt liv begynte. Alkohol ble byttet ut med vann, grønnsaker og frukt.

Francesco Acerbi opplevde stor fremgang. Fra oktober 2015 til januar 2019 spilte Acerbi 149 strake seriekamper, ikke langt fra Javier Zanettis Serie A-rekord på 162.

Ingen skader. Ingen karantener. Ingen hvile.

Acerbi ble en klippe på Sassuolo og fikk sjansen for Italias A-landslag.

Vraket tilbud fra Leicester

Midtstopperen fikk tilbud fra andre ligaer, blant annet den ferske Premier League-vinneren Leicester. Men «Ace» ønsket å bli i Sassuolo, den lille familielignende klubben som alltid hadde støttet ham.

– Jeg føler meg hjemme her. Disse guttene klemmer meg hver dag, de sier alltid «takk», og de dømmer ikke andre mennesker. De har hjulpet meg å se livet fra et helt annet perspektiv.

I 2018 flyttet han likevel til hovedstaden og begynte å spille for Lazio.

Han skiftet lag, men beholdt sine daglige rutiner og prioriteringer. Han fortsatte å besøke syke barn og han fortsatte å be for sin avdøde far. På Whatsapp har Acerbi beholdt profilbildet av ham selv og den lille gutten Elia, som tapte kampen mot kreften.

Francesco Acerbi viste to fingre opp til himmelen og pappa Roberto før Champions League-møtet med Bayern München. I kveld er italienerne tilbake på Allianz Arena. Foto: ANDREAS GEBERT, REUTERS

Ville ikke forlate sykehuset

Acerbi blir i dag omtalt som en av italiensk fotballs fineste personer. I oktober 2019 tok landslagssjef Roberto Mancini med hele Gli Azzurri til et sykehus for barn i Roma.

Spillerne snakket med barn og pårørende, de delte ut billetter til lagets neste kamp i EM-kvalifiseringen.

Men da hele troppen skulle forlate Bambino Gesu Paediatric sykehus i Roma, valgte Acerdi å ikke bli med lagets buss tilbake til hotellet.

Han ble værende med de kreftsyke barna.

– De andre kan bare dra, jeg bryr meg ikke. Jeg kan ta en taxi. Jeg forlater ikke sykehuset før jeg har vært på alle avdelingene.

Når Italia spiller EM-kvartfinale fredag kveld, står en hel nasjon bak laget.

Men på et sykehus for barn i Roma, er det ingen tvil om hvem som er den store helten:

Francesco Acerbi, mannen som bekjempet alkoholproblemene og vant over kreftsykdommen to ganger.

