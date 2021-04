Haaland endte måltørken på nådeløst vis

Erling Braut Haaland (20) hadde gått syv kamper uten scoring. Mot Werder Bremen fant han endelig veien tilbake til nettmaskene.

Erling Braut Haaland gratuleres av kaptein Marco Reus. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Borussia Dortmund – Werder Bremen 4–1

For en målscorer som Erling Braut Haaland må det ha virket som en evighet. Syv kamper uten scoring. Hadde en av Fotball-Europas heteste spisser blitt tatt av presset? Var han stresset?

Etter 34 minutter i søndagens kamp mot Werder Bremen gjorde han slutt på praten. På stillingen 1–1 fikk Dortmund straffespark. Haaland plukket opp ballen, gikk til straffemerket og la den ned. Noen ville kanskje knekt av nervøsitet der han sto og ventet.

Men Haaland var fokusert og kald. 20-åringen sendte keeper Jiri Pavlenka én vei og ballen kontant i motsatt hjørne. Den 619 minutter lange måltørken var over, uten at Haaland feiret voldsomt av den grunn. Han ville ha mer.

Noen få minutter senere kunne sto han alene foran åpent mål og satte inn dagens andre, etter klabb og babb i feltet.

Scoringene var tilbake. Haalands tilsynelatende ustoppelige scoringstog er tilbake på skinnene.

Scorer i nesten hver kamp

Og siden praten om måltørken nå kan legges bort, går det igjen an å beundre den norske spissens elleville statistikk.

Målene mot Werder Bremen var Haalands 50. og 51. for Borussia Dortmund. Han har ikke spilt mer enn 54 kamper for klubben. Sånn sett var det kanskje ikke altfor rart at det ble skriverier etter syv kamper uten scoring.

Nå har han 24 Bundesliga-mål denne sesongen. Like mange som André Silva. Kun Robert Lewandowski har flere.

Målene hjalp Dortmund til en 3–1-seier. De tre poengene var svært viktige for Haalands lag. Nå er de kun fire poeng bak Eintracht Frankfurt på fjerdeplassen. Den gir Champions League.

Fakta Erling Braut Haaland Født 21. juli 2000 Spiller for Borussia Dortmund i tyske Bundesliga Scoret søndag etter å ha gått syv kamper uten mål Har nå 51 scoringer på 54 kamper for Borussia Dortmund Vis mer

Perlescoring

Men det startet ikke problemfritt for Dortmund. Etter 13 minutter ble Milot Rashica spilt gjennom på lekkert vis av Maximilian Eggestein. Førstnevnte banket ballen lekkert i det lengste hjørnet, forbi vertenes keeper.

Men Dortmund behøvde kun et drøyt kvarter på å svare. Det 18 år gamle stjerneskuddet Giovanni Reyna mottok ballen like utenfor 16-meteren. Ballen fikk en liten sprett da han la til rette, før han dunket til. Skuddet gikk knallhardt opp i det nærmeste hjørnet.

Så endte endelig Haaland måltørken, før han like etter enkelt kunne sette inn sitt andre.

Haaland fikk flere muligheter til å sette hat tricket. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Jaktet på matchballen

Med 3–1 til pause tok ikke Dortmund spesielt stor risiko de siste 45 minuttene. Haaland fikk likevel flere sjanser til å sikre seg et nytt hat trick. Han kom blant annet alene med Pavlenka, men ballen havnet såpass langt foran ham at han ikke klarte å runde Werder Bremen-keeperen.

Noen minutter senere fikk han sjansen fra lengre hold. Haaland gikk for kraft, slik han gjorde fra samme distanse mot Paris Saint-Germain forrige sesong, men skuddet gikk over mål. Men det var ingen tvil: Jærbuen ville ha hat tricket.

Etter 82 minutter så det et øyeblikk ut til at han hadde fått det. Da stanget han ballen i mål etter et frispark. Linjemannen var imidlertid rask med å markere for offside, noe som var korrekt.

Istedenfor var det lagkamerat Mats Hummels som fastsatte sluttresultatet til 4–1, da han raget øverst i feltet på et hjørnespark.

Men Haalands måltørke er over. Det lover godt for Dortmund i sesonginnspurten.