Kapteinens kamp mot klokka: Seriestarten i fare

Magnus Wolff Eikrem (30) spiller ikke mot Bodø/Glimt søndag. Og kanskje heller ikke i serieåpningen om ei uke.

Magnus Wolff Eikrem fikk behandling av lege Kjell Erik Strømskag og fysioterapeut Lars Håvard Sæbø like før slutt i treningskampen mot Kristiansund i forrige uke. Foto: Kjell Langmyren

Nå nettopp

Moldes kaptein har den siste uka trent alternativt etter at han fikk et skikkelig overtråkk på slutten av kampen mot Kristiansund for ei uke siden. Midtbaneeleganten har vært Moldes viktigste spiller de siste sesongene, men nå kan det hende at seriestarten mot nettopp KBK ryker for 30-åringen.

Med bare ei uke igjen til første eliteseriekamp for året, blir det utvilsomt en kamp mot klokka for å bli kampklar i tide. Kampene kommer tett til å begynne med, og bare fire dager etter serieåpningen mot KBK skal MFK spille bortekamp mot Tromsø.