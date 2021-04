AaFK vant årets første treningskamp

Torbjørn Agdestein sørget for at Aalesund vant årets første treningskamp 1–0 over Sogndal.

Torbjørn Agdestein ble matchvinner for AaFK mot Sogndal. Foto: Einar Juliebø

21. apr. 2021 15:46 Sist oppdatert 7 minutter siden

Etter mye og fram tilbake kunne Aalesund onsdag endelig spille sin første treningskamp for 2021, og dermed sin første kamp siden desember, sett bort fra internkamper i vinter. Det skjedde hjemme mot Sogndal.

AaFK stilte med et sterkt lag. Den største overraskelsen var kanskje at Stian Aarønes Holte ble foretrukket i midtforsvaret foran Nikolai Hopland. Dette var Holthes første kamp for Aalesunds A-lag.