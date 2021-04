Den ukjente kristiansanderen jaktes av eliteserieklubber: – Stor interesse

Etter storspill i 1. divisjon forrige sesong er Grorud-spiller Martin Høyland (25) ønsket av flere klubber i Eliteserien. Men klubben vil gjøre alt for å beholde sørlendingen.

Martin Høyland (i gult) er ønsket av flere klubber i Eliteserien. Her avbildet under en kamp mot Sogndal forrige sesong. Foto: Fredrik Hagen

OSLO: – Martin har vært en av våre beste spillere i mange år. Han var blant de beste midtbanespillerne i hele 1. divisjon i fjor, så jeg er ikke overrasket over at det er stor interesse for han.

Det sier daglig leder i Grorud IL, Jon Ole Reinhardsen, til Fædrelandsvennen.

Reinhardsen jobber hardt for å beholde sin midtbanejuvel. Selv om Høyland har to år igjen av kontrakten med Oslo-laget, har flere klubber i Eliteserien vist sin interesse for kristiansanderen denne våren.

Ønsket av TIL

Nyopprykkede Tromsø har vært åpen om sitt ønske om å hente 25-åringen. Ifølge lokalavisen iTromsø skal klubben i nye samtaler med Grorud denne uka.

For en drøy uke siden skal Grorud ha takket nei til et bud, selv om størrelsen på budet skal ha vært akseptabelt.

Dette til tross for at 25-åringen ønsker seg til Tromsø, ifølge avisen.

Etter det Fædrelandsvennen forstår skal Grorud ha krevd en prislapp på over en halv million kroner for midtbanespilleren. Det gjør blant annet at han blir for dyr for Start, som har fulgt situasjonen til Høyland.

Reinhardsen ønsker ikke å kommentere situasjonen til Høyland. Han ønsker heller ikke å si hvilke klubber som er interesserte i den sentrale midtbanespilleren.

– Jeg har lagt merke til at andre klubber snakker om det i media. Men det gjør ikke vi. Spillerne våre har store ambisjoner, i likhet med oss som klubb. Jeg kan ikke si noe om spillerlogistikk, eller om han skal dra, sier Reinhardsen.

Fædrelandsvennen var onsdag i kontakt med Høyland. Han ønsket ikke å kommentere sin egen situasjon på nåværende tidspunkt. Hans agent Krister Gundersen har foreløpig ikke svart på vår hendvendelse.

– Kan spille i Eliteserien

Eirik Kjønø har vært hovedtrener i Grorud gjennom en årrekke, før han nylig gikk over til å bli assistenttrener i Stabæk. Kjønø er en stor beundrer av Høyland.

– Jeg skjønner veldig godt at mange klubber er interessert i Martin. Han holder utvilsomt Eliteserie-nivået, sier Kjønø.

Treneren fra Kristiansand forteller at Stabæk også følger med situasjonen til Høyland, som har en fortid i klubber som Våg, Vigør og Vindbjart.

– Vi har diskutert han. Men i Stabæk har vi mange midtbanespillere i hans posisjon. Det er likevel en spiller jeg kjenner godt, og en vi kommer til å følge med på. Men det har ikke vært noe konkret fra vår side, jeg vil jo ikke tappe Grorud for deres beste spillere, sier Kjønø.

Daglig leder i Grorud, Jon Ole Reinhardsen (t.h.), er klar på at klubben ønsker å beholde Høyland. Her avbildet sammen med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ved en tidligere anledning. Foto: Vidar Ruud

«Den hvite N'Golo Kanté»

Høyland imponerte stort under fjorårssesongen, da Kjønø og hans nyopprykkede Grorud berget plassen i 1. divisjon.

Den tidligere Grorud-treneren beskriver Høyland som en løpssterk midtbanespiller.

– Han er en god ballvinner, og har en veldig bra fysikk i norsk målestokk. Han er høy og sterk i kroppen, og løper mest hver eneste kamp. Så er han ganske god framover også. Jeg ga han ikke så mye frihet i fjor. Men han er målfarlig når han får lov til å bli med framover, også har han blitt bedre i pasningsspillet den siste tiden, sier Kjønø.

Eurosport-kommentator Amund Lutnæs ble imponert over Høylands prestasjoner gjennom 2020-sesongen.

– Han holdt topp klasse blant midtbanespillerne i 1. divisjon i fjor. Jeg tror han fint kan spille på et lag i Eliteserien. Han er en undervurdert spiller, og en sørlending som kanskje har gått litt under radaren, sier Lutnæs.

I Grorud har Høyland fått kallenavnet «Den hvite N'Golo Kanté». Dette kommer av Høylands lignende spillestil sammenlignet med Chelseas N'Golo Kanté, som bl.a. har vunnet to Premier League-trofeer og en VM-tittel med Frankrike.

– Han er motoren og drivkraften på Groruds midtbane. Han blir sammenlignet med N'Golo Kanté, og det er en ganske fin beskrivelse av han som spiller, sier Lutnæs.

Tidligere Grorud-trener Eirik Kjønø er en stor beundrer av Høyland, og mener at sin tidligere elev er god nok til å spille i Eliteserien. Foto: Fredrik Hagen

– En treners drøm

Steinar Skeie trente Høyland da han spilte for Vindbjart i 2014 og 2015. Skeie er ikke overrasket over at Høyland har blitt en ettertraktet mann blant flere eliteserieklubber.

– Han er en treners drøm. En skikkelig klok lagspiller, som egentlig er lett å kjenne igjen fra tiden da han spilte i Vindbjart. Nå spiller han bare på et høyere nivå. I tillegg til å ha et stort potensial er han også en ledertype. Så han kan bli en skikkelig god lagkaptein, sier Skeie.

Vil beholde Høyland

Mens Kjønø ikke tror at Høyland forlater Grorud før den kommende sesongen, spår Lutnæs at sørlendingen trolig signerer for en ny klubb.

Selv er ikke Oslo-klubben i tvil. Når daglig leder Reinhardsen blir spurt om han tror Høyland blir værende Grorud-spiller også i 2021-sesongen, svarer han:

– Ja. Martin er en veldig viktig spiller. Ikke bare er han veldig god, men han er også en profesjonell fyr. Han er en spiller som er veldig godt likt av alle her, og som er viktig å ha i spillergruppa.