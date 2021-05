Manchester United og Liverpool: Det oppsiktsvekkende rollebyttet

ANALYSE: Englands to mestvinnende klubber møtes. Styrkeforholdet mellom dem er radikalt endret på noen måneder.

Liverpool-manager Jürgen Klopp midt blant jublende Manchester United-spillere i forbindelse med FA-cupkampen i januar. United vant kampen. Foto: Martin Rickett / POOL PA / NTB

28 minutter siden

33 poeng. Trettitre poeng! Det var forskjellen mellom disse gigantene da Liverpool vant sitt enormt etterlengtede ligagull i fjor vår. Det var knapt et menneske, selv blant Manchester Uniteds mest trofaste supportere, som drømte om at det forspranget skulle tas igjen i løpet av et snaut år.

Til det var forskjellene alt for markante.