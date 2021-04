Messi tok karrierens 35. tittel: – Et annerledes år

(Athletic-Barcelona 0–4) Lionel Messi (33) avgjorde Copa del Rey-finalen mot Athletic Bilbao og sikret Barcelona klubbens første pokal på 721 dager.

17. apr. 2021 23:21 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er veldig lykkelig. Det er veldig spesielt å være kaptein for denne klubben, hvor jeg har vært hele livet. Det har vært et annerledes år, med mange unge spillere. Litt etter litt har laget blitt sterkere, sier Messi.

Etter lørdagens 4–0-seier kunne Barcelona-kapteinen løfte katalanernes første pokal siden seriemesterskapet i 2019, på en corona-tom arena i Sevilla mot et hardtkjempende Athletic-mannskap fra Baskerland.

Med det forsterket Messi, som har en kontrakt som utløper til sommeren, flere av sine personlige rekorder: Ingen har spilt flere kamper for Barcelona enn 33-åringens 771. Ingen har scoret flere mål for Barcelona enn Messis 665. Og ingen har vunnet flere trofeer for Barcelona enn argentinerens 35.

Messis-show

Mot Athletic tok ballkunstneren fra Rosario kontroll på kampen umiddelbart. De baskiske motspillerne forsøkte å stoppe ham etter beste evne, og flere ganger med i overkant harde virkemidler.

Messi ropte forgjeves etter gult kort på en Athletic-spiller i første omgang. I den andre brydde han seg ikke. I stedet scoret han to ganger. 3–0 og 4–0 kom fra venstrefoten til den 170 centimeter høye magikeren.

På spørsmål om hva Jordi Alba, som hadde en nydelig målgivende til de Jong, tenker om Messis fremtid, sier venstrebacken følgende:

– Det blir Leo som tar den avgjørelsen. Han er knyttet til klubben i sitt liv. Jeg håper han fortsetter med oss til han legger opp, men det er hans beslutning.

NUMMER 35: Messi løftet et nytt trofé lørdag kveld.

Fakta Messis titler Primera Division: 10. Copa del Rey: Syv. Champions League: Fire. Klubb-VM: Tre. Spansk supercup: Åtte. UEFA-supercup: Tre. Vis mer

Viste klasse

28 poeng skiller Barcelona på 3. plass og Athletic på 10. plass i Primera Division. Lørdag kveld viste katalanerne hvorfor. Det gikk bare fem minutter før Messi satte opp lagkamerat Frenkie de Jong på syv meters hold. Den 23 år gamle nederlenderen burde satt ballen inn i det lengste hjørnet, men bommet og traff stolpen, uten at det gjorde noe.

Da timen var passert, gikk Barcelona inn i en 12-minuttersperiode som fotballelskere kan se i opptak med glede. Først rykket Antoine Griezmann seg mellom to Athletic-forsvarere og styrte inn 1–0, før de Jong headet inn 2–0 og Messi styrte inn nettkjenning nummer 30 og 31 for sesongen.

Den siste scoringen kom etter vanvittige 60 pasninger innad i Barcelona-laget.

– Det er min første tittel i Barcelona. Jeg er veldig glad. Det var veldig viktig for oss å vinne denne finalen etter den vanskelige tiden vi har vært gjennom, sier de Jong.