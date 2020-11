Ingve Bøe-bloggen: «En unggutt som har blitt mann»

BLOGG: Spesielt én Viking-spiller har imponert Ingve Bøe denne sesongen.

INgve Bøe har allerede begynt å se på hva som må forbedres før 2021-sesongen. Men først skal Odd slås i Skien. Jarle Aasland

Etter en meget lang periode med solid poengfangst, har det buttet aldri så lite imot de siste to kampene.

En kjip ti dagers koronapause har medført et lite spillemessig vakum for guttene. Akkurat nå skiller det en god del opp til de aller beste prestasjonene. Etter en kjempesolid poengfangst før Veton Berisha fikk påvist smitte, må vi bare tåle at bakkene blir noe brattere innimellom.