Ønsker å samarbeide med eliteklubb for å unngå konflikter om spillerne: – Vil være banebrytende

Hvis det alternative Fløya-styret blir valgt på det kommende årsmøtet, ønsker de å starte et formelt samarbeid med futsallaget Sjarmtrollan.

SAMARBEIDSAVTALE: Roger Johansen og Simen Johansen vil gå i gang med nytt samarbeid om det alternative Fløya-styret blir valgt på det kommende årsmøtet. Ronald Johansen/Robin Andersen

Nå nettopp

Herrelagsspillerne og den sportslige ledelsen i Fløya havnet i en opprivende konflikt i desember i fjor, der en av årsakene var at spillerne mente at ledelsen jobbet imot dem når det kom til futsal. Flere av spillerne spilte både for Fløya og Sjarmtrollan, samt representerte futsal-landslaget.

På grunn av uenighetene, blant annet om futsalspilling, trakk spillerne seg ut av Fløya.