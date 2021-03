Solbakken ber Ajer bytte klubb: – Tror han har fått noen uvaner

MARBELLA (VG) Ståle Solbakken (53) kunne ikke vært tydeligere i beskjeden til mannen som forventes å være Norges forsvarssjef: Kristoffer Ajer (22) må forlate Celtic i sommer, mener landslagssjefen.

KOBLET SAMMEN: Zlatan Ibrahimovic og Milan møtte Kristoffer Ajer og Celtic i Europa League i høst. Ajer har i lang tid blitt linket til Ibrahimovic-klubben. Foto: Jane Barlow / PA Wire

21. mars 2021 02:30 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Han må bytte liga nå. Altså, det må han. Han har ikke nok utfordringer i hverdagen der. Derfor tror jeg han har fått noen uvaner, som man ikke merker før han møter bedre motstand i landskamper eller Europa. Så det tror jeg er et smart trekk av han, sier Solbakken til VG.

– I hvilken liga kan han passe inn?

– Han bør gå til en av de fem store ligaene. Det skal han gjøre. Han har forutsetninger for å spille i alle de ligaene. Det er jeg rolig på.

Tidligere landslagsstopper og -kaptein Brede Hangeland, som nå er med i Solbakkens støtteapparat som «spilleransvarlig», er enig.

– Det ser Kristoffer selv også. Det er litt for sjeldent at du får inntrykk av at han er på kapasitetsgrensen sin. Hvis du skal ha utvikling over lang tid, må du bli utfordret maks så ofte som mulig, sier rogalendingen.

– Jeg har sagt det til ham på telefonen et par ganger. I enkelte kamper han spiller i Skottland, ser han ut som en senior som spiller på juniornivå. Det er selvfølgelig fordi han er god, og dette er ikke kritikk mot skotsk liga, men han trenger å bli utfordret mer på å ta valg, på fart, på fysikk, på alt mulig. Hvis jeg var ham, ville jeg prøvd å komme meg til et høyere nivå.

VG har vært i kontakt med Ajer, som ikke ønsker å kommentere saken.

Newcastle United i Premier League og AC Milan i Serie A er to av klubbene som har blitt nevnt i forbindelse med en mulig Ajer-overgang det siste året.

Ajer, som har ett år igjen av Celtic-kontrakten til sommeren, setter kursen sørover mot Marbella etter søndagens «Old Firm»-derby mot Rangers. Erkerivalen er allerede kronet til seriemester.

Ved ankomst i Spania kan midtstopperen fra Rælingen vente seg noen tydelige tilbakemeldinger fra sin nye landslagssjef.

– Jeg har noen klare formeninger om de største tingene han kan forbedre. Det skal jeg fortelle ham selv. Vi har pratet litt på telefon, og vi skal prate mer her, sier Solbakken og utdyper:

– Det er noen ting jeg mener er alfa omega, som ikke er automatikk for hans måte å spille på, fordi han spiller på et lag som er veldig opptatt av mannsmarkering, mens jeg er opptatt av sonemarkering. Han kan ikke spille slik jeg forteller ham, på Celtic. Da kaster treneren ham ut av laget. Hans omstilling blir større enn det som kanskje er naturlig.

Les også «Coach Ødegaard» har overbevist lagkameraten: – Utrolig

– Blir han forsvarssjefen din?

– Han har en god mulighet til å vise at han skal spille. Men han har tøffere konkurranse enn jeg trodde kanskje han hadde.

– Fordi han er dårligere enn du trodde, eller fordi konkurrentene er bedre?

– Det handler ikke bare om ham. Det handler om å sette sammen et par eller en treer. Å være midtstopper handler mye om hvordan du samarbeider med de andre.

Ruben Gabrielsen, Marius Lode, Stian Rode Gregersen, Leo Skiri Østigård og Stefan Strandberg er de øvrige midtstopperne i Solbakkens landslagstropp som skal møte Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.