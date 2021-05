Syv spørsmål og svar om Manchester United-opptøyene

Manchester United-fansens protester stoppet kampen mot Liverpool. Her er syv spørsmål og svar om bråket.

Politiet prøvde å få kontroll over situasjonen utenfor Old Trafford søndag. Foto: Carl Recine, Reuters

2. mai 2021 18:25 Sist oppdatert 23 minutter siden

Kampen mellom Manchester United og Liverpool ble utsatt søndag, etter opptøyer utenfor – og inne på – stadion.

Her er syv spørsmål og svar om opptøyene.

Hva har skjedd?

SVAR: Manchester United-supportere stormet klubbens hjemmebane Old Trafford. Rundt 10.000 mennesker hadde møtt opp, ifølge engelske medier. Det var røyk overalt.

Noen fans tok seg inn på gressteppet på Old Trafford. Da de var der, kastet noen av dem stoler rundt seg og forsøplet gressmatten. Politi og sikkerhetsvakter måtte føre dem vekk, først fra gressmatten, så fra området utenfor Old Trafford.

Rundt klokken 18 ble det offentliggjort at kampen ikke kunne spilles søndag.

Hva er bakgrunnen?

SVAR: Hatet mot Glazer-familien, klubbens amerikanske eiere, toppet seg for noen uker siden. Da ble det kjent at Manchester United var én av klubbene som ville være med i den europeiske superligaen.

Konseptet var at Europas største og rikeste klubber skulle ha sin egen liga, der ingen av grunnleggerklubbene kunne rykke ned. Planene ble lagt i det skjulte, uten noen form for involvering av supporterne.

Glazer-familien er forhatt blant mange Manchester United-fans. Her tar Ole Gunnar Solskjær bilde med Joel (midten) og Avram Glazer. Foto: Carl Recine, Reuters

Samme kveld som Chelsea-supporterne demonstrerte høylytt, trakk seks engelske klubber seg ut av prosjektet.

Superligaen er nå død, i hvert fall for denne gang. Men United-supportere er fortsatt sinte. Derfor stormet de Old Trafford for å markere sitt syn.

Hvorfor bruker mange supporterne andre farger?

SVAR: Uniteds klubbfarge er som kjent rød. Men to andre farger, gul og grønn, var også svært fremtredende søndag kveld.

Det er fargene klubben spilte i for over hundre år siden, da de het Newton Heath. Disse fargene ble også symbolske for de store protestene mot Glazer-familien i 2010.

Fargene gult og grønt er symbolske for United-supporternes protester. Foto: Rob Harries, AP

Hva gjør supporterne så sinte?

SVAR: Dette er Bernt Hjørnevik egnet til å svare på. Han er leder i Manchester Uniteds skandinaviske supportergruppe.

– Det handler om et 16 års mareritt siden Glazer-familien kjøpte United, sier Hjørnevik.

– Det finnes knapt en United-fan, jeg kjenner hvert fall ingen, som snakker om Glazer-familien i positive ordelag. De bruker klubben som en melkemaskin. De prøver å få mest mulig penger inn og så ta pengene i egen lomme. Det går ikke nok penger til utviklingen av klubben, anlegg og overgangsbudsjett. Der ligger frustrasjonen og sinnet, sier Hjørnevik.

Hva har eierne gjort med klubben?

SVAR: Glazer-familien tok over United i 2005. Siden har de vunnet Premier League fire ganger og Champions League én gang. De siste årene har imidlertid vært magrere.

Denne sesongen er de riktignok nummer to i Premier League. Men bak fasaden er ikke klubben i så god stand, mener Gary Neville. Han mener Old Trafford er et godt bilde på det.

– Stadionet, hvis du går bak kulissene, er rusten og den råtner. Hvis du ser på treningsanlegget, er det ikke blant topp fem i landet. De har ikke kommet til en Champions League-semifinale på 10 år, sier Gary Neville i TV-sendingen til Sky Sports.

Under Glazer-familien har klubbens inntekter skutt i været og etablert seg på et svært høyt nivå. Men klubben har også mye gjeld.

Har Glazer-familien sagt noe?

SVAR: Nei. Hvert fall ikke da denne artikkelen ble ferdigstilt. Men i april etter superliga-bråket, lovet Joel Glazer at eierne skulle «leve opp til klubbens store tradisjoner og verdier». Han lovet også å kommunisere bedre med supporterne.

Vil protestene føre til endring?

SVAR: Det er veldig usikkert. Supporterleder Bernt Hjørnevik tror hvert fall det.

– Hvis de ser det som skjer, må de agere på en eller annen måte. 99 prosent av supporterne på TV i kveld vil kvitte seg med Glazer-familien, og de vil at klubben skal bli medlemsstyrt. Hvis ikke eierne imøtekommer dette på noen som helst måte, vil de tape fryktelig på det, mener supporterleder Hjørnevik.

– Forhåpentlig, om et år eller to, vil vi tenkte at dette var begynnelsen på slutten for Glazer-familien.