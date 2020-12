Espejord forlenger med TIL – kan bli sommerkjøp

TIL og Heerenveen er enige om nytt låneopphold for Runar Espejord. Nå gjenstår bare den økonomiske delen før avtalen offentliggjøres.

Runar Espejord Rune Stoltz Bertinussen

12. des. 2020 12:06 Sist oppdatert nå nettopp

Nederlandske medier skrev i går at Heerenveen ønsker et nytt utlån for Runar Espejord i TIL på ytterligere seks måneder.

– Det vil være vanskelig for ham å få spilletid her, sier SC Heerenveen-trener Johnny Jansen til nettstedet.