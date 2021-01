Viking har lagt inn bud på Niklas Sandberg

FKH-spilleren og Lura-karen kan bli Ylldren Ibrahimajs erstatter.

Niklas Sandberg i duell med Joe Bell. Foto: Carina Johansen

11. jan. 2021 17:57 Sist oppdatert 9 minutter siden

STAVANGER: Viking er i gang med å jakte forsterkninger etter at både Ylldren Ibrahimaj og Zymer Bytyqi har forsvunnet til utenlandske klubber. Fra før har Aftenbladet skrevet at klubben jobber for å hente Zlatko Tripic hjem.

FKH-spilleren Niklas Sandberg (25) kan imidlertid bli den første forsterkningen Viking henter.