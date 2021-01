Styrelederens erkjennelse: – Det kan være at vi som klubb overvurderte oss sjøl og undervurderte motstanden

Jan Petter Hagen er klar på at det er mange ting i AaFK som ikke har vært bra nok. Nå starter arbeidet med å bygge opp folks tillit til klubben igjen.

Styreleder Jan Petter Hagen og AaFK har en stor jobb foran seg med å vinne tilbake folks tillit til klubben. – AaFK kommer garantert til å komme tilbake igjen, sier Hagen i dette intervjuet. Staale Wattø

Det er litt over to uker siden AaFK spilte sin siste eliteseriekamp borte mot Mjøndalen. Om litt under to uker begynner oppkjøringen til 2021-sesongen, men først skal klubbens evaluering etter forrige sesong fullføres.

– Vi har vært opptatt av å få inn et bredt antall innspill, som gjorde at vi involverte mange eksterne folk. Det er folk som ikke er ansatt eller har ei rolle i klubben, men som følger godt med og kjenner klubben. Så har vi også snakket med folk som ikke kjenner klubben så godt, men som har et inntrykk av klubben, sier Jan Petter Hagen til Sunnmørsposten.