«Som Start-spiller måtte jeg håndtere vurderingene fra journalister. Nå er det jeg som skal vurdere»

Daniel Aase om overgangen fra spiller til Fædrelandsvennens fotballekspert.

Daniel Aase er Fædrelandsvennens nye fotballekspert. Foto: Jim Rune Bjorvand

Det ble en dyr ettermiddag for startsupporter Per Gunnar Eide. Vi var fem familier samlet hver gang Start spilte hjemmekamp på gamle Kristiansand stadion i 1994. Han hadde lovet alle barna is hver gang de gule og svarte satte en ball i nettet. Vi måtte skynde oss å få ned en Solo-is for å være klare til å løpe til kiosken neste gang det smalt, mens Eide måtte «flekke opp» en

hundrelapp fem ganger før pause. Laget besto av stjerner som Myggen, Eftevaag, Lydersen, Svindal Larsen og Belsvik.