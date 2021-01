Eliteseriespillere som bor i Oslo-regionen får ikke reise ut for å trene

Spillere som bor i Oslo-regionen, men hører til i klubber utenfor det rammede området, får ikke lov til å reise ut for å trene med sine lag.

KOMPLISERT: Lillestrøm og trener Geir Bakke får noen utfordringer de neste ukene. Foto: Terje Pedersen, NTB

23. jan. 2021 22:46 Sist oppdatert 7 minutter siden

Lørdag la regjeringen frem de strengeste coronatiltakene siden mars for Oslo-regionen. Det inkluderte full stans for alle idrett.

Kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund bekrefter overfor VG at det er vedtatt stopp for fellestreninger og treningskamper ut januar måned for lag på de tre øverste nivåene for menn, og de to øverste for kvinner, i Oslo-regionen.

Nå bekrefter hun også at spillere som tilhører lag utenfor regionen ikke får lov til å reise ut for å trene med klubbene.

– Det er ikke tillatt for spillere som bor i berørte kommuner å reise ut av regionen for å trene med klubber som ikke er berørt, sier Tvedt Anderssen til VG.

STANS: Mjøndalen, her ved Tonny Brochmann, og Stabæk og Emil Bohinen er blant klubbene som rammes. Foto: Terje Pedersen, NTB

Det vil ramme spesielt klubber rundt Oslo, som Stabæk, Lillestrøm, Mjøndalen og Strømsgodset. Flere av deres spillere bor i Oslo.

Lillestrøm har startet opptreningen og trener Geir Bakke har bopel både i nedstengte Moss og i Lillestrøm.

– Vi er i gang ja. Har bolig i både Moss og Lillestrøm. Resten får vi ta i morgen, skriver LSK-sjef Geir Bakke i en sms.

– Det var jeg faktisk ikke klar over, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Han forteller at laget ikke skal begynne treningen til neste sesong før 1. februar. Nedstengingen gjelder i første omgang til og med 31. januar.

– Det er bare å forholde seg til det. Det er lenge til seriestart. Det er spesiell tid for hele landet og hele verden, så de reglene er det bare å følge, sier Hansen.

Det samme gjelder Stabæk.

– Vi starter 1. februar, hvis det er lov. Det vet man ikke ennå. Da kommer vi til å følge gjeldende lokale og nasjonale regler, sier sportssjef i Stabæk, Torgeir Bjarmann.

Han mener det ikke er noen grunn til å synes synd på fotballen.

– Vi får ikke gjort noe med hvor de forskjellige bor. Vi må først se på hva gjeldende regler er når vi kommer til 1. februar. Dette er ikke noe verre for fotballen enn andre yrkesgrupper. Tenk på helsepersonell, lærere og andre kritiske jobber. Det er mye viktigere at de får utført jobben sin, sier Bjarmann.

Det er fortsatt en stund igjen til fotballen sparker i gang igjen. Eliteserien sesongstarter den 5. april.