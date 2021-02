Historisk trening: 30 møtte opp på byens nye storsatsing på jentesiden

Håpet er å utvide tilbudet som allerede er klart blir hver uke de neste tre årene.

NY JENTESATSING: Bak fra venstre trenerne Fredrik Bakkelund, Jonas Johansen, Lars-Gunnar Johnsen og Ingeborg Liahjell. Foran fra venstre kohorten av Skarp-jenter: Signe Kristiansen, Sigrid Kleiven, Nora Strand, Tuva Holte og Sofie Bjerkaas. Så kohorten av Fløya-jenter fra venstre: Vilja Oskarsson, Tuva Solstad, Maja Christensen og Sara Sandvik Pedersen. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Onsdag 3. februar var første trening med byens splitter nye tilbud for unge jentefotballspillere. Fra klubbene Kvaløysletta Sportsklubb, Hamna IL, Fløya, Skarp, NTG-U og TIL, var rundt 30 jenter samlet i Fløyahallen i et tilbud for jenter som satser på fotballen født i årene 2005–2008.

– Vi prøver å fyre på så mye som mulig i forhold til styrkingen av kvinnesatsingen, og jentefotballen er en sentral del av det. Tromsø som by har hallutfordringer, med lite treninger. De ligger på 1–2 økter i snitt i en ungdomsskolealder, som er en viktig alder å utvikle seg, så vi prøver å starte med dette med en ekstra økt for de mest interesserte og de som virkelig har lyst til å bli god, og så prøver vi å ha fokus på rolletrening og gir de oppgaver de kan ha med seg hjem i sin klubb, som de kan utvikle videre der, sier Jonas Johansen til iTromsø.