Viking har hentet Fridjonsson tilbake

Islendingen har signert kontrakt ut 2022-sesongen.

5. okt. 2020 18:33 Sist oppdatert 34 minutter siden

SR-BANK ARENA: På overgangmarkedets siste dag har Viking signert og hentet tilbake den islandske midtbanepsilleren Samuel Fridjonsson.

24-åringen har spilt for Paderborn etter at han forlot Viking foran årets sesong, men har blitt frigitt av den tyske klubben etter nedrykket forrige sesong. Derfor betaler ikke Viking overgangssum for Fridjonsson.