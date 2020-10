Avlyst landskamp og utallige koronatester: Slik var Sheriffs strenge landslagsregime

Sheriff Sinyan har vært på landslagssamling i Portugal den siste tida. Der ble hans Gambia møtt med flere utfordringer, noe som også kostet ham hans fjerde landskamp.

13 minutter siden

AKER STADION: Fredag var 24-åringen med på sin første Molde-trening siden treningsøkta før Brann-kampen for snart to uker siden. For å få slippe inn igjen på stadion måtte han torsdag gjennomgå en hurtigtest etter å ha reist hjem fra Portugal tidligere samme dag. Han forteller om et strengt regime både før, under og etter samlinga.

– Det var veldig strengt. Jeg måtte teste meg her i Molde, og ha med papirer på at jeg var negativ da jeg reiste ned. Vi ble også testet to ganger i forbindelse med treningskampene vi skulle spille. Alle var negative. Da jeg kom hjem hit torsdag ble jeg sendt i en bil rett fra flyplassen og til test. Jeg måtte være i karantene i påvente av svar. Heldigvis var også den negativ, og da fikk jeg komme hit og trene, sier Sheriff Sinyan til Romsdals Budstikke.