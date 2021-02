Ekspert lanserer gammel Brann-helt som ny sportssjef

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener den tidligere Brann-helten Svante Samuelsson kan være riktig mann for rødtrøyene. Sistnevnte er lite snakkesalig.

Svante Samuelsson (i midten) lanseres som en av kanditatene til å ta den nye sportssjefrollen i Brann. Her sammen med Raymond Kvisvik (t.v.) og Bjarki Gunnlaugsson fra 1998-sesongen. Foto: Marit Hommedal/NTB

Mandag bekreftet Rune Soltvedt selv at han slutter som sportssjef i Brann 1. mars.

– Sånn som situasjonen ble så ønsket jeg det. Det har vært en tøff jobb i mange år. Det var faktisk ingen dramatikk, svarte Soltvedt på pressekonferansen etter spørsmål fra BT.

FERDIG: Rune Soltvedt gir seg i jobben som sportssjef i Brann. Foto: Marit Hommedal/NTB

– Kjenner mekanismene i Brann

Joacim Jonsson er fotballekspert i Eurosport, og har selv vært sportssjef i Fredrikstad. Han er ikke sjokkert over Soltvedts avgang, og foreslår nå Svante Samuelsson som en mann som kan overta.

Svenske Samuelsson spilte i Brann fra 1998 til 2001. Han avsluttet som kaptein.

– Samuelsson har god standing i Bergen allerede, kjenner mekanismene og kjenner Brann. Han bygget opp Kalmar, og tok gull med dem som sportssjef i 2008, sier Jonsson til VG.

Fotballekspert i Eurosport, Joacim Jonsson, foreslår at Brann nå skal gå for Svante Samuelsson som deres nye sportssjef. Foto: Eurosport / Dplay

Han beskriver Samuelsson som en intelligent person, som ikke er redd for å ta beslutninger. Fotballeksperten mener at dagens sportssjefer også må underholde og by på seg selv, selv om faget først og fremst er viktigst.

– Heller falle med flagget til topps, enn å gå ut å være forsiktig, for å falle gjør man uansett som sportssjef før eller siden, sier Jonsson og fortsetter:

– En sportssjef må tørre å være frisk i uttalelsene, og ikke bare stå skolerett hver gang å svare på ting, mener Jonsson.

Etter Samuelssons opphold i Brann, gikk ferden videre til AIK og senere Kalmar i 2004. Svensken la skoene på hylla i 2006, og ble samme år sportssjef i klubben. Sportssjef var han frem til 2016, og han er nå ansatt som sportssjef i Svensk Elitfotboll, interesseorganisasjonen for de 32 klubbene i Allsvenskan og Superettan.

– En fotballekspert i Norge har utnevnt deg til den beste personen til å ta over sportssjefrollen i Brann, hva tenker du om det?

– Haha, det er ingen ekspert det! Jeg har sett at det har vært spekulasjoner om mitt navn, men jeg ønsker ikke å si for mye om det, sier Samuelsson til VG.

Med respekt for Brann og situasjonen deres, vil ikke svensken spekulere for mye, men han husker godt perioden han hadde i Bergen.

– Det begynner å bli noen år siden nå, men jeg husker det veldig godt, og hadde noen veldig fine år i Brann og Bergen, sier han.

Svante Samuelsson har hatt suksess som sportssjef i svenske Kalmar. Nå er han sportssjef i Svensk Elitefotboll. Foto: Andreas Hillergren / TT / TT NYHETSBYRÅN

Flere potensielle kandidater

Den tidligere Brann-helten Paul Scharner fortalte til VG mandag at han var klar til å snakke med klubben angående den ledige stillingen som sportssjef.

Scharner ble cupmester med Brann i 2004 og ble årets spiller i klubben i 2005. Østerrikeren sa at han «ville elsket» å være sportssjef i Brann.

– Jeg ville jo selvsagt hatt møter med klubben og jeg ville ha trengt et besøk over for å møte dem ansikt til ansikt. Men når man tenker på karrieren min som spiller ville det ha vært perfekt – Brann var de som valgte å satse på meg som ung spiller og fikk fart på drømmene mine, sa Scharner til VG mandag.

FRIR TIL BRANN: Paul Scharner (t.v.) her sammen med Erlend Hanstveit etter å ha lagt på til 4–0 mot Fredrikstad i 2005. Foto: Hallgeir Vågenes

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannessen, svarte slik på Scharners frieri:

– Det er flere som har meldt sin interesse etter at nyheten om Soltvedt kom ut i dag. Vi er smått i gang med å tenke på veien videre, men vi vil ta noen runder internt og ikke forhaste oss i dette arbeidet, sa Johannesen til VG.

BT har lansert åtte potensielle kandidater som kunne ta over etter Soltvedt. Der var Svante Samuelsson med, men ikke Paul Scharner. Navn som ble nevnt var Thomas Berntsen i Sarpsborg, Håvard Flo i Sogndal og tidligere sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye.

– Vil ha en lik type som Soltvedt

Styreleder i Branns supportergruppe Bataljonen, Roger Lillebø-Hansen, vil ha en sportssjef med mange av de samme kvalitetene som avtroppende sjef Soltvedt.

– Rune har vært en strålende god sportssjef på veldig mange områder, men det jeg tror vi trenger, er en type som er enda tydeligere sjef, og en som enda tydeligere står for den røde tråden i Brann sitt arbeid videre, sier Lillebø-Hansen til VG.

Til tross for utskiftninger innad i administrasjonen, mener Lillebø-Hansen at Brann har noe spennende på gang, og sammenligner forsiktig med Bodø/Glimt i 2019.

– Da vi spilte treningskamp mot Bodø/Glimt i 2019, var vi storfavoritt og Glimt dumpekandidat, fordi de ikke hadde de aller største navnene. Likevel hadde de gode relasjoner, og en fysisk motor som drev hele laget, sier styrelederen.

Nå er det Brann som ikke har de store navnene i troppen, og Lillebø-Hansen håper relasjonene kan sitte bedre.

– I Brann jobbes det veldig godt i forhold til å bygge lag, og å bygge relasjoner i troppen. Jeg er som alltid forsiktig optimist, sier Lillebø-Hansen.