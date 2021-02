Klopp kunne ikke delta i morens begravelse

Liverpool-manager Jürgen Klopps mor Elisabeth Klopp døde den 19. januar, 81 år gammel. Corona-restriksjonene gjør at han ikke fikk muligheten til å delta i morens begravelse.

LIVERPOOL-SJEF: Jürgen Klopp. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

10. feb. 2021 13:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Disse forferdelige tidene gjør at jeg ikke kan være i begravelsen. Så snart omstendighetene tillater det, vil vi ha en passende minnestund, sier Klopp ifølge lokalavisen Schwarzwälder Bote.

Det var TV 2 som omtalte saken først i Norge.

Klopp har ikke sett moren siden hennes 80-årsdag. Reiserestriksjonene gjør at han nå ikke kan reise mellom England og Tyskland.

– Hun har betydd alt for meg. Hun var en riktig mamma i ordets rette forstand, sier Klopp til Schwarzwälder Bote.

– Som troende kristen vet jeg at hun nå er på et bedre sted.

Lokalavisen forteller at Klopps mor vokste opp i en bryggerifamilie, der hun tidlig måtte ta del i jobben med ølet. Hun mistet sin far bare 16 år gammel. I 1960 giftet hun seg med Jürgen Klopps far, Norbert. Han døde i 2000, bare 66 år gammel.

Jürgen Klopp har to eldre søstre.