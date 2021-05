Moe erkjenner: - Det var nok litt for å tenne han

MOLDE (VG) (Molde-Brann 4–0) Etter en blytung sesongpremiere har motvind snudd til medvind for Ohi Omoijuanfo. Nå er han toppscorer i Eliteserien.

TABELLTOPP: Både Erling Moe og Ohi Omoijuanfo kunne smile bredt i pressesonen etter å ha smadret Brann hele 4–0 på 16. mai. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

I forkant av årets sesong kom Molde-trener Erling Moe, i Eurosports podkast Indre Bane, med en spenstig spådom om hvem som ville bli årets toppscorer denne eliteseriesesongen.

– Hvis han gjennom hele sesongen får spille spiss og holder seg skadefri, så tror jeg det blir Mushaga Bakenga, sa Moe den gang.

Men det spørs nok om treneren ikke burde valgt en av sine egne: Etter tre serierunder står hans egen spydspiss, Omoijuanfo, bokført med fem scoringer - alle på de to siste kampene.

Nå tror Moe at 27-åringen kan bli toppscorer - og til VG hadde han følgende å si om sin egen toppscorerspådom etter Omoijuanfos hat trick, og Moldes ydmykelse, av Brann.

– Det var nok litt for å tenne han.

– Han har blitt voksen

Men selv om fem mål på sesongens tre første serierunde høres ut som en dans på roser, har faktisk ligaens toppscorer måtte tåle kritikk denne sesongen.

– Etter at han fikk passet sitt påskrevet for å ha brent noen store sjanser i første runde mot Kristiansund, så synes jeg han viser en voldsom mental styrke ved å bare legge det bak seg og kjøre på videre, sier Moe og tilføyer:

– Han har blitt voksen og lært seg at det er den neste kampen som er den viktigste.

Men for at den tidligere Stabæk-spilleren skal ta steget helt øverst på toppscorertronen i år, tror Moe at Moldes nummer 9 er avhengig av å ha et velfungerende lag i ryggen.

Da skader det ikke å ha tillit hos lagets hyppigste målservitør, Magnus Wolff Eikrem.

– Alle vet hvor glade vi er i «Ohi» her i klubben, og så lenge han blir værende her, så tror jeg han kan bli toppscorer, forteller Eikrem til VG før han fortsetter:

– Han må fortsette å komme seg i de riktige posisjonene. Før så lå han litt mye ute på sidene, men nå er han mye mer inne i boksen. Du ser det på minst ett av målene han scorer i dag, der han får enkle avslutninger fra to-tre meter. Det er viktig for en spiss å også score «drittmål».

«DRITTMÅL»: Omtrent herfra satte Omoijuanfo både 1–0 og 3–0 mot Brann. Slike mål tror Eikrem blir viktige om Moldes nummer 9 skal bli toppscorer. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Men selv om målkontoen har fått en pangstart og lovordene renner inn, så virker hovedpersonen selv til å ha beina godt plantet på jorda når VG spør om han sikter seg inn på toppscorertittelen i år.

– Jeg har ikke tenkt på det engang. Etter den starten jeg hadde så har alt fokus vært på å forholde meg positivt og ta kamp for kamp.

– Så lysten etter å bli toppscorer i Eliteserien er ikke så stor?

– Jo, selvfølgelig. Alle spisser har ambisjoner om å bli toppscorer, men det er ikke noe jeg går og tenker på. Mitt mål for sesongen er å score tosifret og å putte viktige mål for laget slik at vi tar gullet til slutt.