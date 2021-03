AaFK-spillere ble utestengt fra trening i ei uke: – Et ugjennomtenkt øyeblikk

Michael Lansing (26) og Sigurd Haugen (23) måtte ta konsekvensene for sine handlinger i forrige uke.

Michael Lansing (t.v) og Sigurd Haugen fikk ikke trene sammen med lagkameratene i forrige uke. Foto: Fotomontasje

AaFK-spillerne lever i et strengt smitteregime gjennom toppfotballprotokollen, som stiller krav til hvordan toppklubbene skal gjennomføre treninger for å ivareta et forsvarlig smittevern.

I de tre grunnpilarene i protokollen står det at: sjuke personer ikke skal delta på trening, det skal være god hånd – og hostehygiene og forsterket renhold, og det skal være redusert kontakt mellom personer. Hvis det blir brudd på denne protokollen, kan det få konsekvenser for både spillere og klubbene.