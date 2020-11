Triumf for Ingebrigtsen og Horneland: Slo Rosenborg

Det ble et sviende tap for Rosenborg, mot et Brann-lag med kniven på strupen.

Drømmeretur til Lerkendal for Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland. Kim Nygaard

Nå nettopp

Rosenborg – Brann 2–3 (0–2)

Det ble en drømmeretur til Lerkendal for Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland.