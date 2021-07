Sandviken-treneren om klubbens strategi: – Vi leter først og fremst i Bergen

Lørdag spiller Sandviken mot Vålerenga. Det er spesielt én ting som skiller lagenes prosjekter.

Sandviken-trener Alexander Straus mener det er viktig at lagets spillere identifiserer seg med Bergen.

Nå nettopp

Etter at keeper Teagan Micah forlot Sandviken tidligere denne uken, består a-lagstroppen til Sandviken av 22 nordmenn og én utenlandsk spiller (Kennya Cordner).

I Toppserien er det bare Lyn (0) som har færre utenlandske spillere i troppen.

I den andre enden av skalaen finner man Vålerenga, som har ni utenlandske spillere i troppen – mest i Toppserien. I forrige kamp, et 1–2-tap for Rosenborg, besto brorparten av Vålerengas startoppstilling av utenlandske spillere.

– Vi tror at Bergen er en spesiell by, sier Sandviken-trener Alexander Straus.

– Vi leter først og fremst i Bergen

Sandviken-trener Alexander Straus kan fortelle at de er bevisste på hvor spillerne kommer fra når de skal forsterke laget, og at de har noen kategorier.

– Vi leter først og fremst i Bergen, så Vestland fylke, deretter nasjonalt og til slutt utenfor landegrensene, forklarer Straus.

Han mener det er en fordel dersom spillerne er lokale.

– Vi tror at Bergen er en spesiell by og vi mener at det må være en viss lokal identitet i laget. Spillerne må identifisere seg med Bergen. Det er viktig for oss, sier 45-åringen.

Samtidig erkjenner Straus at klubben potensielt må hente spillere fra utlandet etter hvert.

– Vi kommer til å møte på den problemstillingen, for vi må ha spillere som er gode nok. Om vi ikke finner dem lokalt eller nasjonalt, kommer også vi til å hente utenlandske spillere.

Ingrid Marie Spord har lagt bak seg omtrent syv sesonger for Sandviken, og mener klubbens satsing på lokale spillere er viktig.

– Utrolig viktig for norsk fotball

26 år gamle Ingrid Marie Spord, som er inne i sin andre periode som Sandviken-spiller og som totalt har syv sesonger i klubben, roser Sandvikens satsing på både lokale og norske spillere.

– Jeg synes det er kjempebra. Vi begynner å se at trenden der man tidligere alltid har sett til utlandet, er i ferd med å snu, og det er utrolig viktig for norsk fotball, forteller hun.

Sandviken-midtstopper Guro Bergsvand er enig med lagvenninnen.

– Jeg synes det er ekstremt viktig. Det gjør at norske spillere ser at det finnes et sted å gå for å realisere proffdrømmen og potensielt vinne trofeer, konstaterer Bergsvand.

Ingrid Marie Spord (til venstre) og Guro Bergsvand ser frem til toppkampen mot Vålerenga lørdag ettermiddag. Foto: Hedvig Idås

– Vi skal ta tre poeng

Lørdag ettermiddag tar Sandviken (2.) imot Vålerenga (3.) til toppkamp på Stemmemyren. Det er bare ett poeng som skiller lagene på tabellen.

Sandviken-midtstopper Guro Bergsvands far spilte i Vålerenga på 80- og 90-tallet.

– Akkurat dét gjør egentlig ikke at kampen betyr noe ekstra for meg personlig. Jeg har mer lyst til å vinne fordi de er gode, sier hun og fortsetter:

– Det er alltid gøy å spille mot de beste lagene. Vålerenga er et av de morsomste lagene å møte nettopp på grunn av dét.

I fjor ble det 3–2 og seier mot Vålerenga på hjemmebane. Lørdag kan de gjenta bedriften.

– Jeg har respekt for Vålerenga. De er et veldig godt fotballag, og de kommer nok til å være den største utfordringen vi har møtt til nå. Men jeg har troen på at vi kan utfordre dem, slår trener Straus fast.

– Vi skal ta tre poeng på lørdag, konkluderer Sandvikens midtbanespiller, Ingrid Marie Spord.