Forferdelig straffebom ødela for Stabæk: – Fortjente ikke bedre

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Stabæk 2–1) Sammy Skytte (24) kunne gitt Eirik Kjønø (30) en perfekt start som Stabæk-trener. Den mulighet misbrukte han, og så dukket Fred Friday (25) opp.

18. juli 2021 21:52 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Drøyt ti minutter før slutt fikk Skytte muligheten til å sende Stabæk i føringen fra straffemerket på stillingen 1–1, men forsøket hans midt i mål ble reddet av Strømsgodset-keeper Viljar Myhra.

– Det er aldri et godt straffespark hvis keeperen tar den, så det var ikke et godt straffespark, sier Skytte til VG.

– Det er sjeldent jeg har sett et så dårlig straffespark. Grusomt, sier Eurosport-kommentator Jørgen Klem.

– Jeg synes det er voldsomt å si. De får betalt for å snakke, så da er det bare å la de snakke, sier Skytte.

– Jeg skal ikke rangere det, men jeg skulle ønske det var bedre, sier Kjønø til VG om straffesparket.

BOM: Sammy Skytte klarte ikke å utnytte sjansen da han fikk muligheten fra ellevemeteren. Foto: Fredrik Hagen

– Det er alltid digg å føle at man bidrar. Å redde straffe er ekstra spesielt, og det smaker alltid godt. Vi har vært nære de siste kampene, så det var deilig at vi klarte å vippe det i vår favør i dag, sier Myhra til VG.

For bare tre minutter etter straffesparket satte Friday ballen i nettet bak Marcus Sandberg.

Stabæk klarte aldri å svare, og dermed endte det med null poeng i Kjønøs debut som Stabæk-trener.

– Det er surt. Med 2–1 der kunne vi lukket kampen, og kanskje tatt med oss en seier. Samtidig fortjente vi ikke bedre, sier Kjønø.

BARE NESTEN: Eirik Kjønø måtte ta til takke med null poeng i sin første kamp som trener i Eliteserien. Foto: Fredrik Hagen

Kjønø er uansett historisk som tidenes yngste eliteserietrener, og 30-åringen fikk se at sitt Stabæk-mannskap gikk rett i angrep på Marienlyst. Allerede etter ti sekunder ble et innlegg sendt inn i boksen, men Strømsgodset fikk avverget.

Det gjorde de ikke etter 35 minutter. Kornelius Normann Hansen trillet ballen ut til Oliver Edvardsen, som på lekkert vis skrudde ballen via stolpen og i mål.

Det var Edvardsens andre mål for sesongen, og det første på sju kamper.

– Det er fint å begynne å score igjen. Jeg får bare fortsette med det, så får vi håpe det hjelper laget, sier Edvardsen til VG.

NYDELIG SCORING: Oliver Edvardsen scoret det første målet under Kjønøs ledelse. Foto: Fredrik Hagen

Stabæk fikk derimot ikke lede lenger enn to minutter. Herman Stengel banket ballen opp i boksen, der Jonathan Parr sendte den inn foran mål på første berøringer. På sju-åtte meter bredsidet Johan Hove inn utligningen.

– Det er deilig å stikke av gårde med tre poeng på en dag det lugger litt, sier Hove til Discovery+.

Avgjørelsen falt etter at Friday styrte et Hove-innlegg i mål.

– Vi spiller bra og vi jobbet hard. Vi er veldig glade for at vi vant i dag, sier Friday til Discovery+.

Med seieren fortsetter Godset den gode hjemmeformen, som nå viser fire seire og to uavgjort på seks kamper. De tre poengene sørget for at Drammensklubben tar steget opp på tiende plass på tabellen med 16 poeng.

Stabæk ligger helt sist på tabellen med sine seks poeng.