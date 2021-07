Brann er i samtaler med Alexander Søderlund

Den tidligere landslagsspissen snakker med Brann, men utfallet av pratingen er usikker.

Alexander Søderlund har vært en storscorer i norsk fotball i mange år, for Haugesund og Rosenborg. Nå er han klubbløs. Foto: Ole Martin Wold, NTB

En avtale er langt fra klar, men klubbløse Alexander Søderlund (33) kan havne i Brann.

BT får bekreftet at det er fersk og pågående dialog mellom klubben og Søderlund.

Dersom samtalene fører frem, kan Brann gjøre sin mest profilerte norske spiss-signering siden Torgeir Børven i 2017 eller Marcus Pedersen i 2014.

Brøt kontrakten

Tidligere i sommer ble det kjent at Søderlund hadde brutt kontrakten med tyrkiske Caykur Rizespor. BT får opplyst at veteranen for øyeblikket ikke har avtale med noen agent, men at bergenseren Daniel Steinfeld er involvert i dialogen med Brann.

Da gikk det ikke lenge før spørsmålene begynte å komme til Brann. Både trener Kåre Ingebrigtsen og assistenttrener Eirik Horneland kjenner Søderlund godt fra Rosenborg - og Horneland har som Søderlund bakgrunn fra Haugesund.

Ingebrigtsen henviser til sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen, som ikke vil kommentere dialogen.

– Som jeg har sagt før er det naturligvis en spiller vi kjenner veldig godt til, sier Jacobsen.

Jimmi Nagel Jacobsen. Foto: Alice Bratshaug

Søderlund selv har ikke besvart BTs henvendelser tirsdag.

BT er kjent med at Brann har stilt seg spørsmål om den tidligere landslagsspissens fysiske form og motivasjon. Søderlunds Tyrkia-opphold ble kortvarig. I fjor spilte han for Häcken i Sverige.

Samtidig skal Søderlund ha flere beilere enn laget som ligger sist i Eliteserien.

I juni sa sportssjef Jacobsen følgende om å hente Søderlund til BT:

– Selvfølgelig, det er naturlig å studere det, det er en norsk spiller. Vi kikker på mange forskjellige ting. For oss handler det om å være utrolig grundige og få inn folk som kan hjelpe oss.

Søderlund feirer scoring for Norge mot Malta. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Positiv Huseklepp

Erik Huseklepp er gammel landslagskollega av Søderlund og positiv til en overgang.

– Jeg tror Søderlund er riktig type for Brann nå. Det er en som ikke bryr seg så mye om presset, som har vært ute en vinternatt før og har litt glimt i øyet, mener Erik Huseklepp.

– Er det et element av gambling i å hente ham?

– Ja, det kan være, men i Branns situasjon er det også vanskelig å unngå. Og Søderlund kan være typen som kan løfte dem, sier Huseklepp.

Søderlund i kamp for Häcken i vinter. Foto: Nicklas Elmrin, Bildbyrån

Også tidligere har Søderlund vært koblet til Brann. I 2018 bekreftet han selv at det hadde vært samtaler med klubben, i forkant av det en sesong der Brann ledet serien i mange runder og til slutt ble nummer tre.

På sommeren det året kjøpte Brann Daouda Bamba, som nå er på tampen av sin Brann-karriere.