The Athletic: Haaland blir City-klar denne uken

Vanligvis velinformerte The Athletic melder at Erling Braut Haaland (21) nærmer seg en overgang til Manchester City.

STORSCORER: Erling Braut Haaland kan bytte klubb innen kort tid.

14 minutter siden

Ifølge sportsmagasinet The Athletic er overgangen til Borussia Dortmund-spiller Erling Braut Haaland (21) i praksis i orden. De skriver at den bør bekreftes denne uken, og at de personlige betingelsene ble avtalt forrige måned etter at Haaland hadde bestemt seg for å gå til Manchester City.

Haaland skal ha en utkjøpsklausul på 750 millioner kroner i avtalen med sin nåværende klubb.

I helgen uttalte Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl at han forventer at Haaland forlater klubben.

– Jeg tror vi vil få klarhet rundt det i løpet av neste uke, sa han til tyske Sport1.

Den norske landslagsspissen startet karrieren i Bryne, men det var Molde som solgte Haaland videre til utlandet. I RB Salzburg ble han ikke lenge. Etter å ha bøttet inn mål i Østerrike, fortsatte 21-åringen i samme spor i Dortmund.

Det startet med et hat trick i debuten og siden har han bare fortsatt:

Etter 85 mål på 88 kamper i Dortmund har en rekke av verdens største klubber jaktet Haalands signatur.

Spillerens nærmeste rådgivere, pappa Alfie Haaland og hans nå avdøde Mino Raiola, har tidligere besøkt storklubber som Barcelona og Real Madrid, men det skal være City som stikker av med målsniken.

Da vil han i så fall følge i sin fars fotspor. Alfie Haaland spilte for de lyseblå mellom 2000–2003, hvor han også var kaptein.

Flere medier melder også at Dortmund har Haaland-erstatteren klar. Tyskerne skal være nær overgang for RB Salzburgs spiss, Karim Adeyemi, verdt 380 millioner kroner.