Lode fristilt av Schalke 04

Marius Lode (29) er ferdig i den tyske klubben etter bare et halvt år.

PÅ KLUBBJAKT: Marius Lode.

16. aug. 2022 11:11 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Oppdateres!

– Ingen av partene var fornøyd med situasjonen, og derfor bestemte vi oss for å terminere kontrakten. Det er en god businessavgjørelse for oss, og Marius er fri til å finne nye utfordringer, sier sportsdirektør Rouven Schröder i en pressemelding.

Lode hadde opprinnelig kontrakt ut sommeren 2024, etter at han ble klar for Schalke 04 i januar 2022. Lode var med på å rykke opp fra 2. Bundesliga til Bundesliga med klubben, men spilte ikke mer enn seks kamper i vårsesongen.

Denne sesongen har han ikke vært på banen for Schalke.

– Vi ønsker Marius alt godt i fremtiden, sier Schröder videre.

Midtstopperen står med to kamper for det norske landslaget og var med i troppen til landslagstrener Ståle Solbakken til Nations League-kampene i juni.

NØKKELSPILLER: Lode var en sentral brikke i Bodø/Glimt før overgangen til Schalke 04. Her sammen med Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Lode har de siste sesongene imponert stort for Bodø/Glimt, etter at han kom til klubben i 2017, hvor han sammen med Brede Moe utgjorde et godt stopperpar. I Bodø/Glimt var han med på å vinne Eliteserien to ganger, før han i januar signerte for Schalke 04. Det ble altså et kortvarig opphold.

Slik så det ut da Schalke rykket opp fra 2. Bundesliga i vår: