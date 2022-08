FA oppretter disiplinærsak mot Thomas Tuchel og Antonio Conte

Chelsea-manager Thomas Tuchel og Tottenham-sjef Antonio Conte risikerer sanksjoner for «upassende oppførsel» etter bruduljene på Stamford Bridge.

15. aug. 2022 16:45 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Mandag kveld melder det britiske fotballforbundet (FA) at de to managerne nå er tiltalt i fotballforbundets domsorgan og risikerer straff for å brutt reglene for passende oppførsel. De har til torsdag til å komme med sine forklaringer.

Tuchel etterforskes også av det engelske fotballforbundet (FA) for kommentarer om dommer Anthony Taylor i etterkant av 2–2-kampen mot Tottenham, ifølge BBC.

Tyskeren uttalte blant annet at dommer Anthony Taylor ikke burde dømme Chelsea-kamper i fremtiden. Ifølge The Athletic har dette vært en oppfatning i lang tid blant Chelsea-fansen og internt i klubben, uten at det har vært flagget offentlig.

– Det gjelder ikke bare fansen. Jeg kan forsikre deg om at hele garderoben mener det samme, sa Tuchel under pressekonferansen etter kampen.

Hør hva Tuchel sa etter 2–2-kampen mot Tottenham.

Både Tuchel og Tottenham-manager Antonio Conte fikk rødt kort etter at de røk i tottene på hverandre etter kampslutt. Tuchel må trolig se den kommende kampen mot Leeds fra tribunen.

– Jeg kan ikke lede laget, men dommeren kan dømme neste kamp, sa Tuchel, som hintet til at Taylor også burde få en pause fra dømmingen.

Tyskeren svarte også bekreftende da han ble spurt om Chelsea-spillerne er bekymret når Taylor blir tildelt deres kamper.

Se hvorfor Chelsea-leiren mener 2–2-scoringen burde vært annullert.

Chelsea-leiren mente at ingen av Tottenhams scoringer burde stått. 2-2-scoringen på overtid kom etter en dødball der Spurs-spiller Cristian Romero lugget Marc Cucurella. Forseelsen fikk ingen konsekvenser.

– Helt ærlig, vi har VAR som skal hjelpe dem med å ta de riktige avgjørelsene. Siden når kan spillerne dra hverandre i håret? Siden når? Og hvis han (Taylor) ikke ser det, så klandrer jeg ikke ham for det, sa Tuchel, før han fortsette:

– Jeg så det ikke, men vi har videodommere som skal undersøke det, da ser de jo det, og hvordan kan det da ikke bli dømt frispark og rødt kort? Hvordan er det mulig? spurte en oppgitt Tuchel.

Se høydepunktene fra det dramatiske derbyet her.

Henry Winter, journalist i The Times, roser Tuchels engasjement og trenerferdigheter, men mener tyskeren går for langt i sine uttalelser.

– Han har et poeng når det gjelder Taylor som gjorde to svake avgjørelser på søndag. Dommerstandarden må forbedres, men Tuchel krysset en linje da han anklaget Taylor for å være partisk og en siktelse for dårlig oppførsel er uungåelig, hevder Winter på Twitter.

Fotballjournalisten mener slike uttalelser er skadelig med tanke på rekrutteringen av dommere i breddefotballen.

– Sammen med (Michael) Oliver er Taylor beste dommer. Han er respektert av UEFA og FIFA, og han skal dømme i VM. Tuchels kritikk av Taylor skader alle dommerne, skriver Winter.