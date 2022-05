Fotball Brentford På innsiden av et engelsk fotballeventyr

BRENTFORD (Aftenposten): De var nær å gå under. Nå er Brentford en av engelsk fotballs store jubelfortellinger.

Se for deg at du forlater Chelseas hjemmebane, Stamford Bridge. Mesteparten av Fotball-Londons pokaler de siste 20 årene er vunnet her. Russiske Roman Abramovitsj har pøst ut milliarder for å ta klubben til topps.

Ta T-banen noen kilometer vestover. Du er fortsatt i samme velstelte nabolag. Murhusene er moderne, hekkene frodige og grønne. Vestkantvibbene er sterke.