«Norske» Barcelona klar for andre strake Champions League-finale

(Wolfsburg – Barcelona 2–0, 3–5 sammenlagt) Caroline Graham Hansen (27) og Ingrid Syrstad Engens (24) Barcelona fikk det tøft borte mot Wolfsburg. Men med et godt utgangspunkt fra hjemmekampen, er de klare for å forsvare Champions League-tittelen.

KLAR FOR FINALE: Caroline Graham Hansen (til høyre) og Ingrid Syrstad Engens (til venstre) Barcelona er klare for Champions League-finale. Her avbildet under Champions League-kampen mot HB Koge i desember.

29 minutter siden

Barcelona hadde gitt seg selv et drømmeutgangspunkt før retursemifinalen på Volkswagen Arena.

Med 5–1 i sekken fra det fullsatte oppgjøret på Camp Nou, skulle katalanerne bare spasere seg videre til sin andre strake Champions League-finale.

Men på andre siden av banen var det et revansjelystent Wolfsburg-lag, som utfordret Barcelona-forsvaret ved flere anledninger.

Og to minutter inn i annenomgangen fikk Wolfsburg endelig betalt for presset. Et frispark ble lempet inn i boksen, og hvor Tabea Waßmuth sto klar, og banket ballen i mål fra 18 meter.

Situasjonen ble sjekket av VAR for en mulig hands, men ble til slutt stående.

Grafikk fra Sofascore.com

12 minutter senere dro Jill Roord seg oppover i banen, før hun doblet tyskernes ledelse med et skudd fra 20 meter.

83 minutter inn i kampen kom Syrstad Engen inn for Aitana Bonmatí, mens Graham Hansen ble byttet ut mot Clàudia Pina.

Wolfsburg fortsatte å presse på, og kom seg til flere gigantiske sjanser, men Barcelona-forsvaret hadde tettet lukene.

Det er Barcelonas første tap på 40 kamper. På disse kampene, som er både offisielle kamper og treningskamper, scoret de 195 mål, noe som gir et snitt nesten 4,9 scoringer per kamp. I samme periode slapp de inn kun 16 mål.

Graham Hansen er klar for sin tredje Champions League-finale. I 2018 møttes Graham Hansen og Ada Hegerberg i finalen. Den gangen mellom Wolfsburg og Lyon, hvor sistnevnte vant 1–4 etter ekstraomganger.

I 2020–21-sesongen spilte hun Barcelona hele veien til finalen, hvor de vant 4–0 over Chelsea. Graham Hansen scoret Barcelonas fjerde mål.

Syrstad Engen har også erfaring fra Champions League-finale fra 2020. Trønderen spilte den gangen for Wolfsburg, og tapte mot 1–3 Lyon.

Ada Hegerberg er tilbake for fullt for Lyon etter et lengre skadeopphold, og leder 3–2 over PSG fra det første oppgjøret i den andre semifinalen.

Følg returoppgjøret mellom Lyon og PSG som starter klokken 21:00 på VG live.

PS! Champions League-finalen spilles på Juventus Stadion 21. mai.