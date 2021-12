Salah med nok en praktscoring da Liverpool snudde kampen: - Latterlig stabil

(AC Milan - Liverpool 1–2) AC Milan scoret først og jublet for det som kunne bli avansement, så duket Mohamed Salah opp nok en gang , før Divock Origi satte spikeren i kista.

MÅL: Mohamed Salah fant veien til nettmaskene for Liverpool nok en gang.

7. des. 2021 22:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Nok et mål for den strålende og latterlig stabile Salah. For en spiller, skrev tidligere England-spiss og nåværende TV-profil Gary Lineker på Twitter underveis i tirsdagens Champions League-oppgjør.

Da hadde Salah utlignet til 1–1. I en kamp hvor Jürgen Klopp gjorde åtte bytter og kun beholdt Salah, Alisson Becker og Sadio Mané, leverte bærebjelken sitt 20. mål for Liverpool denne sesongen.

– Sadio Mane og Mohamed Salah var eksepsjonelle, og hvor mye de hjalp defensivt var enestående. Denne blandingen av friske ben og kvalitet var veldig bra, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen.

Ikke nok med det, Salah er den første til å score 20 mål eller flere i fem sesonger på rad siden Ian Rush hadde seks strake sesonger med det samme fra 81/82-sesongen skriver OptaJoe.

Før det hadde allerede Milans Fikayo Tomori scoret for hjemmelaget og hele San Siro trodde på avansement i Champions League.

Men i tillegg til Salah, har Liverpool Divock Origi. Og også han fant veien til nettmaskene. Dermed endte kampen 1–2.

– Veldig stolt. Spesielt med tanke på at det er den sjette kampen, for å være ærlig. Vi valgte den oppstillingen fordi vi ønsket å vinne kampen. Vi trengte friske ben. Vi trengte lysten til å spille denne kampen som er vanskelig i det som er en hektiske timeplan, sa Klopp til BT Sport etter kampen.

Fasit etter gruppespillet blir da: Liverpool har vunnet alle sine kamper, mens Milan endte på fire poeng og sist i gruppe B.

– Vi ønsket å gi fansen en drømmekveld, men vi klarte det ikke. Vi vokser og forbedrer oss, sa Milan-forsvarer Alessandro Florenzi etter kampen.

Samtidig som Milan tapte for Liverpool, vant Atletico Madrid mot Porto. Dermed slår de følge med Liverpool videre i Champions League. Porto på sin side får mulighetene i Europa League.

I gruppe D var det duket for gruppefinale mellom Real Madrid og Inter.

Og etter mål av Toni Kroos og Marco Asensio, og ingen av Inter, ble Real Madrid gruppevinner.

Begge lag var allerede klare for videre spill, men seieren gir Real Madrid en fordel i trekningen av Champions Leagues åttedelsfinaler. Der blir gruppevinnerne seedet.