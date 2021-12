Tromsø med nytt Qatar-grep: Spiller i «QR-drakt»

Eliteserieklubben Tromsø ber folk finne frem mobilen - og håper denne fotballdrakten vil vekke oppsikt utenfor Norges grenser.

FRONTER NY KAMPANE: Tidligere landslagsspiller Tom Høgli og TIL-leder Øyvind Alapnes viser frem drakten som Tromsø skal bruke mot Viking på søndag.

6. des. 2021 10:00 Sist oppdatert 27 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Drakten er nemlig én stor QR-kode som vil lede dem som scanner drakten inn på en nettside om sportsvasking og menneskerettighetsarbeid.

Dermed slipper ikke Tromsø Qatar-debatten - selv om klubbens ønske om en norsk VM-boikott ble nedstemt på det ekstraordinærteforbundstinget i sommer.

– Det var gøy å se at vi bidro til en skikkelig debatt sist, men vi ser nå at det blir mye prat og lite handling. Så lenge det er mye penger involvert, så har vi altfor lenge tillatt at det ikke stilles spørsmål ved hvor pengene kommer fra. Men på et tidspunkt så må vi spørre oss selv om hvor mange som må dø før vi er villige til å gi opp sportslig suksess, sier daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes, til VG.

Klubben skal bruke den nye tredjedrakten i årets siste eliteseriekamp, mot Viking, kommende helg.

Nettsiden Tromsø ønsker blest rundt, er et samarbeid med Amnesty.

– Nærmer man seg et punkt der en fotballklubb mener noe politisk her?

– Nei. Dette er fotballens egen politikk. Vi angriper like mye FIFA, som vi er en del av. Dette handler om hvor fotballen henter penger fra. Gang på gang blir det sagt at det er bedre at fotballen er til stede og påvirker innenfra. Men effekten viser seg å være null. Da må vi gjøre det annerledes, slik at ting er i orden før vi engasjerer oss i disse landene. Dette er menneskerettigheter, ikke landbrukspolitikk, sier Alapnes.

Onsdag denne uken deltar han og Tromsø på debatt om sportsvasking, Qatar og menneskerettigheter på utestedet Youngs i Oslo sentrum.

Med på video er den kenyanske migrantarbeideren Malcolm Bidali - som satt fengslet i Qatar etter å ha blogget om arbeidsforholdene i landet. Bidali har fått tilsendt drakten som Tom Høgli og Alapnes poserer med i denne saken.

Amnestys generalsekretær, John Peder Egenæs, applauderer det ferske initiativet til Tromsø. Han mener norsk fotball har vært gjennom et veiskille det siste året - med «Gutan» i førersetet.

– Dette er nøyaktig hva vi har etterlyst: At man ikke skal glemme Qatar selv om Norge ikke kvalifiserte seg, sier Egenæs.

– I hvilken grad tror du et slikt stunt vil vekke oppsikt?

– Jeg tror det vil bli lagt merke til. Norsk fotball har gått gjennom en utrolig forandring det siste året. Supporterne har vist at de er klare og sterke meninger om Qatar og FIFA, og at de er misfornøyde med NFF. Da har ikke klubbene og forbundet reagert på den gamle måten ved å snakke om å ikke blande politikk og fotball. I stedet har de omfavnet engasjementet, sier han.

AMNESTY-TOPP: John Peder Egenæs.

Store internasjonale medier har tidligere omtalt Tromsøs engasjement i Qatar-debatten. Nylig var tyske ARD på besøk i byen for å lage en reportasje.

Nå håper Øyvind Alapnes på ny oppmerksomhet rundt det han mener er en viktig sak:

– FIFA har sagt at de skal ha et etisk grunnlag for tildeling av store mesterskap. Men vi ser samtidig at VM i klubbfotball havner i Emiratene, som minst like ille regime som Qatar. Da er det på tide å «steppe opp» litt i kampen for menneskerettigheter og mot sportsvasking. Vi tror dette vil sette ytterligere press på de som bestemmer, sier han.

Tromsø-lederen ønsker blant annet å markere mot bo- og arbeidsforhold som dette fra neste års VM-arrangør: